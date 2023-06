Najpoželjniji Toyotin SUV? Ovo je novi C-HR s kojim Toyota cilja na emocije u dizajnu i vožnji

Toyota CH-R nije jedan od najprodavanijih modela Toyote, tu ulogu imaju modeli Poput Corolle, RAV4, Yarisa... No CH-R je svejedno jedan od najvažnijih modela za najvećeg svjetskog proizvođača automobila zbog toga što postavlja trendove za budući dizajnerski smjer marke i cilja na kupce koji inače nisu tipični klijenti Toyote.

Foto: Toyota

Prvi CH-R predstavljen je 2016. godine i odmah je svojim agresivnim i modernim dizajnom osvojio kupce, pretežno u Europi. Proizvedeno je 700.000 primjeraka a sada je stigao novi model koji je razvijen i dizajniran u Europi za europske kupce. Vidjeli smo ga uživo na svjetskoj prezentaciji u Hamburgu.

Foto: Toyota

Novi CH-R nastavlja tamo gdje je stari model stao, ponovo se igra s dizajnom i postavlja neki novi još razigraniji i agresivniji dizajnerski smjer za buduće Toyotine modele. Njegov stil Toyota naziva "senzualnim", nas malo podsjeća na električni BZ4X. Ono što odmah upada u oči je agresivni izgled, posebice straga, jako kratki prevjesi, ali i dizajnerske igrice poput kvaka vrata uvučenih u karoseriju i minijaturnog stražnjeg stakla na vratima.

Foto: Toyota

U unutrašnjosti je BZ4X dosta drugačiji od drugih Toyota. Kao u svim modernim autima dominira velik središnji zaslon (ima 12"), no Toyota ne odustaje i od klasičnih tipki što je pohvalno. Infotainment je najnapredniji od svih do sada ugrađenih u neku Toyotu, digitalni instrumenti od 12" su vrlo prilagodljivi, a tu su i ambijentalna svjetla za koja Toyota kaže da povećavaju sigurnost zbog svojeg specifičnog rada.

Foto: Toyota

Ulaskom u automobil otkrili smo da su materijali vrlo kvalitetni, a prezentirani auto prepun luksuza. Ima specijalno dizajnirane JBL zvučnike i veliki panoramski krov. Taj krov je vrlo napredan, automatski se zamamljuje po segmentima i ne treba zaštitni rolo od sunca. U unutrašnjosti se dosta pažnje posvetilo i ekologiji tako da ima mnogo recikliranih materijala. Presvlake sjedala su djelomično napravljene od recikliranih plastičnih boca, tepisi od starih ribarskih mreža, a nema ni jednog materijala koji bi bio životinjskog porijekla, sve je potpuno "veganski". Zaštiti okoliša pridonosi i pojednostavljena proizvodnja automobila te njegova manja masa.

Toyota se kod novog modela posebno koncentrirala i na vozne osobine i performanse. Svi pogoni su hibridni i potpuno obnovljeni. Osnovi pogon koristi 1,8-litreni motor,a snaga sustava je 140 KS što je povećanje od 18 KS. Snažnija varijanta s dvolitrenim motorom razvija 198 KS, a moguće ju je dobiti u varijantama s pogonom na prednje i na sve kotače. Najprestižniji pogon je plug-in hibrid s 223 KS.

Foto: Toyota

Najslabiji pogon omogućava ubrzanje do 100 km/h za 9,9 sekundi, dok varijanta sa 198 KS do 100 km/h ubrza za 8,1 sekundu. U izvedbi s pogonom an sve kotače ubrzanje je još bolje 7,9 sekundi. Svi modeli imaju ograničenu maksimalnu brzinu na 180 km/h. Hibridi imaju novu bateriju koja je 14 posto lakša i 14 posto većeg kapaciteta. Električni motori razvijaju 30 posto više snage, manji su i lakši. Sve to rezultira i manjom potrošnjom goriva.

Foto: Toyota

Za plug-in hibrid Toyota tvrdi da je najbolji pogon u klasi. Ima bateriju do 13,8 kWh što je dovoljno za električni doseg od 66 km. Do 100 km/h auto ubrza za 7,4 sekundi.

Foto: Toyota

Za vozne osobine Toyota tvrdi da će biti odlične. To nismo mogli provjeriti jer automobil je prikazan samo statički. No o voznim osobinama dosta govori činjenica da je CH-R testiran i ugođen i na Nürburgringu. Ima niže težište, manju masu, novi ovjes i nove kočnice i sve to bi trebalo drastično poboljšati vozna svojstva.

Foto: Toyota

Toyota je mislila i na udobnost. Posebna pažnja je posvećena zaštiti od buke, a osim izolacije tu je pomogao i smanjeni broj okretaja motora pri vožnji na autocesti. Udobnosti pomaže i novi inovativni sustav prepoznavanja uzbrdica i nizbrdica i prilagođavanja gasa tome. Na primjer, n uzbrdici nije potrebno jače stisnuti gas da bi se održala konstantna brzina već auto to radi automatski i bez uključenog tempomata.

Foto: Toyota

Cijene za novi CH-R još nisu objavljene, no sigurno neće biti jeftiniji od starog modela koji košta od 31.827 eura. Automobil na tržište stiže za otprilike pola godine.