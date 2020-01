Najprodavaniji mali SUV na svijetu krenuo je u novi pohod

Renault je prilikom predstavljanja prve generacije Captura očekivao umjereni uspjeh, a dobili su bestseler. No tad je Captur imao samo jednog konkurenta, a danas ih je dvadeset. Kako bi zadržali prvo mjesto na tržištu, i druga generacija morala je biti nešto posebno. Ona je upravo stigla u Hrvatsku, a već smo je uspjeli i provozati i to na testnoj ruti od Zagreba do srca Istre i natrag.

Foto: Renault

Na osnovi Clija nastao je mali SUV koji izgleda mnogo impresivnije od prethodnika, više kao pravi mali SUV, a ne crossover. Od njega je i dosta veći, duži je 11 centimetara, što znači i mnogo više mjesta u unutrašnjosti. U prtljažnik stanu 422 litre, a njegovu zapremninu moguće je i povećati jer je stražnja klupa pomična 16 cm. Captur je tako postao pravi obiteljski auto.

Foto: Renault

Auto je prepun novih tehnologija, ima najbolju razinu sustava pomoći u vožnji u klasi, serijska LED svjetla, a u ponudi su dvije vrste digitalnih instrumenata. I na personalizaciju se pazilo, nudi se 90 kombinacija vanjskih i 18 unutarnjih kombinacija boja. Ponuda motora dosta je bogata od samog početka. Benzinci su snage 100 i 130, a dizelaši imaju 95 i 115 KS. Vožnja u novom Capturu je prvenstveno vrlo udobna uz nisku razinu buke,a dinamička vozna svojstva su ipak u drugom planu. Cijena osnovnog modela s klima-uređajem je 119.990 kuna.