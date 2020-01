Najsigurniji auti na svijetu su BMW, Audi, Renault, Tesla...

Renomirani Euro NCAP prošle je godine testirao sigurnost čak 55 različitih automobila, a 45 od njih osvojilo je maksimalnih pet zvjezdica. Najlošiji rezultat na testu je bilo tri zvjezdice, što jer još uvijek sasvim zadovoljavajuće. Maksimalna ocjena za čak 45 automobila stvorilo je žestoku konkurenciju za naslov najboljih u klasi (Best in Clas) koji Euro NCAP tradicionalno dodjeljuje krajem svake godine.

Foto: EURO NCAP

Unatoč tome što su auti ostvarili maksimalni broj zvjezdica ne znači da su svi jednako sigurni. Euro NCAP broj zvjezdica određuje zbrojem četiri postotne ocjene, za sigurnost vozača i putnika sprijeda, za sigurnost djece straga, za sigurnost pješaka i za elektronske sustave pomoći u vožnji poput automatskog kočenja u slučaju nužde. Za pet zvjezdica dovoljne su i ne tako idealne ocjene. Primjerice Porsche Taycan dobio je ocjene od 70 do 85 posto i to je bilo dovoljno za pet zvjezdica. Ocjene automobila u samom vrhu bile su mnogo više, čak i blizu 100 posto koliko su skupili najbolji po klasama Renault Clio, Audi A1, Tesla Model X i Model 3, BMW Serije 3, Subaru Forester i Mercedes CLA.

Foto: EURO NCAP

U gradskoj klasi, najinteresantnijoj hrvatskim kupcima pobjedu su podijelili novi Renault Clio i Audi A1. U klasi "malih SUV-ova" najboljim je Euro NCAP proglasio Subaru Forester, a klasi "velikih SUV-ova" trijumfirao je Teslin Model X. Električni proizvođač najbolji je i u klasi "velikih obiteljskih automobila" gdje je Model 3 prvo mjesto podijelio s BMW-om serije 3. Isti Model 3 proglašen je i najsigurnijim električnim automobilom. U klasi "malih obiteljskih automobila" pobijedio je Mercedes-Benz CLA.

Foto: EURO NCAP

Pogledamo li rezultate po kategorijama ocjenjivanja najbolju zaštitu za vozača i putnika sprijeda s ocjenom 99 posto pruža Mazda CX-30 koja je u klasi "malih SUV-ova" bila tek druga. Najbolju zaštitu djece straga pruža Mercedes CLA (91 posto) koji ujedno nabolje štiti i pješake prilikom naleta na njih (91 posto). Najbolju ocjenu za elektronske sustave pomoći u vožnji s 94 posto dobili su Tesla Model X i Model 3.