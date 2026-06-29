Cijena od 63.000 eura zvuči gotovo apsurdno za automobil koji je nastao iz sovjetske obiteljske limuzine
LUKSUZNA LADA
Najskuplja Lada u Europi? Ovaj auto se prodaje za 63.000 eura
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Lada i skupi povijesni reli automobili obično ne idu u istu rečenicu. Kada se govori o reli klasicimaprvi padaju na pamet Lancia ili Audi, no jedan oglas iz Njemačke pokazuje da i skromna sovjetska limuzina može postati vrlo ozbiljna kolekcionarska roba. Naime, na eBayu se sada prodaje Lada 2105 VFTS iz 1981., a cijena iznosi pozamašnih 63.000 eura.
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