Najstariji hrvatski auto odlazi na restauraciju: Izložit će ga!

Od 1941. pa sve do danas, najstariji hrvatski automobil Oakland True Blue Six iz 1925. stoji u garaži u Otočcu. U srijedu će napokon krenuti u svoj novi dom kada ga ekipa Muzeja automobila Ferdinand Budicki i ekipa Muzeja oldtimera Presečki izvuče van i odvede na restauraciju Krapinu.

Foto: Facebook/ Muzej automobila Ferdinand Budicki

Automobil ima zanimljivu povijest. Apotekar Franjo Častek kupio ga je 1928. godine upravo od pionira hrvatskog automobilizma, Ferdinanda Budickog na Zagrebačkom Velesajmu. Vozio ga je cijeli život, sve dok nije nesretno stradao u Drugom svjetskom ratu. Do tada je s Oaklandom prešao preko sto tisuća kilometara.

Foto: Facebook/ Muzej automobila Ferdinand Budicki

Supruga ga sačuvala od razaranja

Sve od njegove smrti 1941. pa do danas nitko nije vozio Oakland, a Častekova supruga uspjela ga je sačuvati od raznih vojski tako što mu je sakrila bateriju za pokretanje. Od tada nitko nije rastavio automobil i na njemu su skoro svi dijelovi. Nedostaje samo dio stražnje klupe, plastika na stražnjem svjetlu i termometar na čepu od hladnjaka.

O najstarijem automobilu u Hrvatskoj je 24sata prvi izvijestio još 2011. godine. Tada je na njega nabasao Romeo Ibrišević. On je, zajedno s članovima udruge Zelene stope tijekom akcije Očistimo Hrvatsku od automobilskih olupina do tada na reciklažu odveo više od 14.000 vozila. No, Oakland je po mnogo čemu zanimljiviji od starih, odbačenih olupina.

Proizvela ga je tvrtka Oakland u suradnji s General Motorsom i prvi je model kojem su stavili kočnice na sva četiri kotača. Prijašnji modeli su ih imali samo na prednja dva kotača. Bio je udobna limuzina i reklamiran kao sportski automobil koji će vlasnicima omogućiti velike brzine i elegantan bijeg. Proizveli su 33.500 primjeraka.

Foto: Facebook/ Muzej automobila Ferdinand Budicki

Njegove karakteristike su 'snažan' šesterocilindarski motor, diskovi na svim kotačima i unutrašnjost obložena španjolskom kožom. Motor se pokreće na kurblu, ulje je boje meda, kočnice daju otpor, kvačilo se odvaja, gume drže zrak, a jedna od apsolutno fascinantnih stvari je to što mu je limarija skoro potpuno zdrava.

Odlazi na restauraciju i u muzej

- Specifičan je jer je na njemu prvi put upotrebljena boja na nitro bazi, čime se sušenje karoserije smanjilo s 36 na 13 sati. U ovakvom stanju mogao bi vrijediti 30.000 kuna - objasnio je za 2011. Marijo Zrna, stalno sudski vještak za oldtimere za 24sata. Tada je napomenuo kako u Hrvatskoj nikada nije naišao ni na jedan model Oaklanda.

Foto: Facebook/ Muzej automobila Ferdinand Budicki

Njih su proizvodili od 1907. do 1931. kada je 200 dolara jeftiniji Pontiac zauzeo njegovo mjesto. Oakland je u to vrijeme koštao 1300 dolara.

U srijedu u 12 sati možete i gledati prijenos uživo izvlačenja Oaklanda iz garaže u Otočcu. Otići će u Muzej oldtimera Presečki u Krapinu gdje će ga prvo restaurirati, a zatim, na oduševljenje svih, i izložiti.