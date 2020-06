Najveći dobitak redizajnirane Astre je novi dizelski motor

Opelov kompaktni karavan je obnovljen. Dizajnerske promjene nisu velike no zato je ispod lima napravljeno mnogo. S novim štedljivim motorom obujma 1,5 litara Astra je na testu trošila 5,3 l/100 km

<p>Astra Sports Tourer je po definiciji kompaktni auto, no realno je ovo veliki obiteljski karavan. U raskošnih 470 cm dužine ima mnogo mjesta za putnike, a tu je i prtljažnik obujma 540 litara. U verziji s crnim naplatcima i krovom obiteljska Astra dobiva pomalo sportsku notu, a unutrašnjost u testiranom automobilu je maksimalno ergonomična i prepuna luksuzne opreme.</p><p> Novi dizelski motor nije preuzet iz matičnog francuskog koncerna Peugeota i Citroëna, kako bi se dalo naslutiti po njegovom obujmu od 1,5 litara, već je novorazvijeni Opelov proizvod. Nije tako uglađen kao francuska konkurencija no po potrošnji briljira te čini Astru jednim od najštedljivijih automobila u klasi. što svakako nije bila njena karakteristika prije redizajna.</p><p>I u pogledu voznih osobina Astra je jedan od najboljih auta u klasi. Konstrukcija je kruta, ovjes odličan te se pri bržoj vožnji Astra gotovo ne naginje i “poslušno odgovara” na komade vozača. Cijena je visoka no valja uzeti u obzir da je na njemu najskuplji paket opreme i još gotovo 50.000 kuna dodatne opreme. Može i mnogo jeftinije. </p><p> </p><p> </p><p><strong>Testirani Opel Astra Sports Tourer Elegance 1.5 Dizel</strong> u opremi ima alunaplatke 17”, OPC Line unutrašnji paket, audio sustav infinity, sjedala presvučena Alcantarom, električno pokretana vrata prtljažnika...</p><p><br/> </p>