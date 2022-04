Najveći Opel za potvrdu pozicije u vrhu segmenta. Uskoro Dolazi i električna verzija Movana

Opel je jedan od najuspješnijih igrača na tržištu lakih teretnih vozila, odnosno teretnih kombija u Hrvatskoj. Prošlu su godinu završili s gotovo 12 posto tržišnog udjela, a s obzirom da su još 2016. imali samo 4 posto vidljivo je da su u velikom naletu. Također, ove je godine Opel vodeća marka u segmentu električnih gospodarskih vozila.

Dobrim prodajnim rezultatima trebao bi sada doprinijeti i najveći Opelov kombi Movano koji je upravo stigao na hrvatsko tržište. Ovo je treća generacija Movana. Prva je predstavljena 1997. godine, a druga je stigla 2010. godine.

Novi Movano moderni je kombi koji se nudi u pregršt verzija. Kupcima su tako na raspolaganju četiri različite dužine, do 496 centimetara do maksimalnih 636 centimetara. Također nude se i tri različite visine tako da teretni prostor ovisno o verziji iznosi o 8 do čak 17 kubičnih metara. Nosivost se također razlikuje od verzije do verzije, a maksimalna je čak 2.1 tonu. Također, dopuštena ukupna masa varira između 2,8 do čak 4 tone. Movano može i vući prikolice do mase tri tone.

Osim različitih dužina i verzija tvornički se nudi nudi se deset različitih karoserijskih izvedbi, i prerada, od klasičnog furgona, preko dvostruke kabine, kipera, verzije sa sandukom za teret sve do šasije s kabinom namijenjene za daljnje nadogradnje.

Unutrašnjost Movana je zamišljena kao mobilni ured s mnoštvom pretinaca i držača te vrlo bogatom opremom. Također u ponudi je niz sustava za pomoć u vožnji kao i u modernim osobnim automobilima.

Trenutno se nude tri dizelska motora. Svi imaju obujam od 2,2 litre te razvijaju 120, 140 i 165 KS. Potrošnja goriva za osnovnu verziju iznosi 6,2 l/100 kilometara, dok su snažnije nešto štedljivije i troše 6,1 l/100 km. Električni Movano koji se još ne nalazi u ponudi imat će motor od 122 KS te baterije zapremine 37 ili 70 kWh. Doseg verzije s manjom baterijom bit će 117 km, a s većom 224 km. I električni Movano će se nuditi u gotovo svim karoserijskim izvedbama kao i dizelski.

Opel još nije objavio cijene za sve verzije, nego za samo jedan model od kojeg se očekuje najbolja prodaja. Riječ je o verziji druge razine dužine i druge visine (L2H2) s 11,5 kubika teretnog prostora i 120 KS. Ovaj model serijski je opremljen klimom, stražnjim parkirnim senzorima, multimedijskim radiom i mnoštvom druge opreme a košta 170.300 kuna + PDV. Za električni model još nisu definirani cijena i vrijeme dolaska na tržište.