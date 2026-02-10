Nakon godina pravila, NASA popušta: Astronauti smiju ponijeti mobitele u svemir

NASA je ovog tjedna potvrdila da će astronauti od sada smjeti ponijeti vlastite pametne telefone u svemir, što je veliki zaokret u odnosu na dosadašnju praksu u kojoj se oslanjalo na službenu opremu i kamere. Prema objavi NASA administratora Jareda Isaacmana, cilj je dati posadi jednostavniji alat za snimanje i dijeljenje trenutaka s misija, i privatno i javno.

Promjena pravila kreće već s idućim letovima. Crew 12 bi trebao ići prema Međunarodnoj svemirskoj postaji sredinom veljače 2026., dok je Artemis II, prva misija koja će s posadom obići Mjesec nakon desetljeća, planirana za ožujak.

Ono što se mijenja za publiku je format sadržaja: astronauti već rade vrhunske fotke s profesionalnom opremom, ali mobiteli su brži za kratke videe, spontanu dokumentaciju i snimke “u hodu”, pogotovo kad se dogodi nešto kratko i neočekivano. Uz to, posade su navikle na sučelja i alate na mobitelu pa im je lakše odmah napraviti i urediti materijal.

Naravno, to ne znači “slobodno snimajte što god”. I dalje vrijede procedura, sigurnosna pravila i ograničenja o tome gdje se što smije koristiti, kako se uređaji pune i kako se rukuje podacima na misiji. Poanta je više u modernizaciji i u tome da NASA brže uvodi potrošačku tehnologiju ondje gdje to ima smisla, umjesto da sve ostane na starijim rješenjima.