Nakon hakerskog napada s YouTubea 'obrisan' i Despacito

Niz popularnih glazbenih spotova nestao je u utorak s YouTubea, nakon hakerskog napada u kojem su se okomili na najveće hitove. Među nestalima je i najgledaniji video svih vremena, spot za pjesmu Despacito Luisa Fonsija i Daddyja Yankeeja. Spot je prije samo pet dana dosegnuo pet milijardi pregleda.

Hakeri koji su se potpisali kao Prosox i Kuroi’sh promijenili su naslovnu sliku spota i stavili fotografiju na kojoj dobro naoružani i maskirani ljudi nišane u kameru.

Nakon što je originalna verzija spota neko vrijeme bila nedostupna, poslijepodne su se stvari počele vraćati u normalu, pa je i Despacito nazad na listi sa originalnim brojem prikaza.

@Vevo You have all my respect but do not leave the control to your site to any developer did not take into account this hacking it was a fun if we would like to harm your customers we would delete all the video but I did not delete despacito must believe me