Nakon meteora, dolazi nam i 'zeleni' komet: Obasjat će noć

Nakon meteora koji je iznad Hrvatske eksplodirao krajem veljače, prema nama sad juri novo svemirsko tijelo koje će nam pružiti novi spektakl na nebu. A mnogima i uljepšati noć u izolaciji.

Krajem travnja na našem nebu pojavit će se komet Atlas. Znanstvenici kažu, kako je Atlas vjerojatno jedan od najsjajnijih kometa koji će se moći vidjeti na našem nebu u posljednjih 20 godina.

Trenutačno se komet može vidjeti jedino kroz dalekozor ili teleskop.

Fotograf Damian Peach objavio je snimku kometa na Twitteru i napisao:

- Što mislite o mom zelenom repu?

Prašina i plinovi koji nastaju dok putuje svemirom postaju sve osvjetljeniji kako se on približava Suncu što nama daje dojam kao da na tijelu ima rep.

What do you think of my green tail? #FollowTheComet https://t.co/bdFddm8PuH — Comet ATLAS (@c2019y4) April 1, 2020

Komet C/2019 Y4 trenutačno prolazi kroz sazviježđe Velikog medvjeda, a ističu kako će se najbolje vidjeti u sumrak 30. travnja na zapadnom nebu.

Nećete ga dugo tražiti jer bi se trebao smjestiti u blizini Venere. Uspije li zadržati svoj oblik, ova ledena hrga koja juri kroz Sunčev susav mogla bi i postati sjajna kao Venera.

Ukoliko želite pratiti njegov tijek, a nemate teleskop, možete za to iskoristiti svoj Twitter. Znanstvenici su otvorili poseban profil na kojem će objavljivati zanimljivosti i fotografije.

Na Twitteru pogledajte i video koji pokazuje komet na robotskom teleskopu Sveučilišta Sveta Marija. Prognoze su da bi u svibnju mogao zasjati zelenkastim sjajem te postati dovoljno sjajan da se vidi i preko dana.

U svom prolasku kroz naš sustav komet će se Suncu približiti na 37,8 milijuna kilometara.