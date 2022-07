VIDEO Naš tim Salada de Frutas srebrni na Clash of Leagues, pogledajte snimke svih mečeva

Nakon dvosatnih žestokih okršaja u velikom finalu Clash of Leagues natjecanja, pobjedu je odnio austrijski tim Aurora koji je s dvije čiste pobjede u Brawl Stars igri bio uvjerljivo najbolji tim na turniru u sklopu Level Up gaming festivala u Salzburgu.

Drugo mjesto na natjecanju osvojio je tim Salada de Frutas, pobjednici regionalne A1 Adria lige. Oni su u prvom dvoboju glatko izgubili od Aurore 3-0, a čak je i predstavnik austrijskog tima rekao nakon pobjede kako se nisu nadali da će to biti tako lako.

No u drugom meču su se nakon izgubljene prve partije brzo vratili i pobijedili mYinsanity 3-1. Ovo je druga godina za redom da je ovaj tim, sastavljen od igrača iz Srbije i Hrvatske, pobijedio u regionalnoj ligi i plasirao se na finalni turnir natjecanja koje predstavlja 13 zemalja.

- Veliko finale Clash of Leaguesa definitivno je najveći LAN event na kojem smo igrali do sada. Prvi meč protiv Aurore jednostavno nismo bili na razini, malo lošiji draft i sama igra, a takve sitnice se odmah kažnjavaju na ovoj razini Brawl Starsa. Ni početak drugog meča nije bio obećavajuć, izgubili smo prvi set, ali nakon toga smo se uspjeli sabrati i uzeti 3 uzastopna seta za pobjedu 3-1. Bilo je malo razočarenja jer smo vjerovali da možemo do titule, no na kraju smo se morali zadovoljiti drugim mjestom. Sve u svemu, jedno prekrasno iskustvo, upoznavanje i druženje s drugim timovima i apsolutno uživanje u Salzburgu. Najveći pozdravi za sve koji su išli s nama i bili najglasniji u prvim redovima - rekao nam je Luka Črneli, poznatiji kao Lavvek.

Našem timu tako je pripala i nagrada od 800 eura, dok su pobjednici iz Austrije osvojili 1600 eura. Trećeplasirani tim koji je predstavljao Swisscom Hero League osvojio je 600 eura.

Clash of Leagues inače je međunarodni esport turnir kojeg je lani pokrenula A1 Telekom Austria grupa, a igrači se u ovom turniru natječu samo u igri Brawl Stars.