Napravili preklopni mobitel koji se može savinuti u pametni sat

Preklopni i savitljivi ekrani postaju glavna priča ovogodišnjeg sajma mobilnih tehnologija, a uz divove koji su otkrili svoju viziju i kineski TCL otkrio je da rade na preklopnim uređajima. Međutim, njima se ne žuri i kažu da će njihov mobitel biti spreman za tržište tijekom sljedeće godine. Kako su istaknuli, njima je cilj imati uređaj spreman za vrijeme kad će ovaki telefoni postati uobičajeni te kad će im se cijena spustiti ispod 1000 eura.

Sada su odlučili prikazati 'DragonHinge' tehnologiju, odnosno mehaničko kućište koje će osigurati da se ovakav ekran brzo i elegantno savija u različitim primjenama. Naime, TCL kaže kako je tehnologija važna da mogu razvijati naprednije primjene ovakvih ekrana. U svemu veliku ulogu igra i njihova kompanija CSOT koja proizvodi AMOLED ekrane.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

- Kad gledamo potencijal naših fleksibilnih uređaja, razumljivo je da smo uzbuđeni zbog onog što ćemo donijeti na tržište. Ali nismo u žurbi da budemo prvi, jer mislimo da je odgovornije biti strpljiv i riješiti hardverske izazove, ali i raditi na softverskim rješenjima da korisnicima pružimo kvalitetno iskustvo - rekao je Peter Lee, direktor marketinga TCL-a.

Foto: Ivan Hruškovec/24sata

Kako pojašnjavaju iz kompanije, pred praktičnom primjenom preklopnih uređaja su tri izazova koja se moraju dobro riješiti. To su fleksibilni AMOLED ekran, izdržljivo mehaničko kućište i softver koji će se neprimjetno prilagoditi ovim novim formatima. TCL kaže da su brojne izazove riješili i sada su spremni pokazati kako bi to trebalo izgledati, dok se u nastavku fokusiraju na softverske izazove da bi uređaj mogao u prodaju tijekom 2020. godine. Tijekom prezentacije svog rješenja nisu rekli kakav će u konačnici njihov uređaj biti, no prikazali su nekoliko rješenja i mogućnosti, među kojima je i savitljivi uređaj koji bi se mogao pretvarati iz telefona u sat.