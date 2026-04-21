Narančasta trajala jedno ljeto. Cure boje za novi iPhone 18, koja se vama najviše sviđa?

Apple svake godine unosi promjene u paletu boja svojih iPhonea, a čini se da ni nadolazeća serija neće biti iznimka. Pojavile su se informacije o četiri moguće nijanse za iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, uključujući i jednu potpuno novu boju koja je privukla veliku pažnju.

Četiri navodne nijanse za Pro modele

Prema informacijama koje je Macworld dobio od izvora upoznatog s Appleovim lancem opskrbe, novi Pro modeli prodavat će se u četiri boje. Navodno je riječ o svijetlo plavoj (Light Blue), tamno sivoj (Dark Gray), srebrnoj (Silver) i tamnoj višnji (Dark Cherry). Očekuje se da će srebrna varijanta biti vrlo slična postojećoj, dok su ostale tri nijanse novost u ponudi.

Tamna višnja kao glavna zvijezda

Najviše pažnje privukla je upravo boja tamne višnje, koja bi trebala biti istaknuta kao glavna boja u novoj seriji. Ona bi zamijenila nijansu "Cosmic Orange" koja je obilježila iPhone 17 Pro. Dok je narančasta boja bila pomalo kontroverzna i nije se svidjela svima, prve reakcije na tamnu višnju su gotovo jednoglasno pozitivne. Opisuju je kao duboku, zagasitu crvenu boju koja podsjeća na vino, što predstavlja odmak od jarkih boja viđenih na prethodnim modelima.

Oduševljenje na društvenim mrežama

Čini se da je Apple ovim odabirom pogodio ukus korisnika. Reakcije na Redditu i drugim platformama iznimno su pozitivne, a u komentarima se mogu pročitati izjave poput "kakva boja", "ta tamna višnja bila bi mi apsolutni prvi izbor", "ta višnja je luda" i "želim je odmah". Sudeći prema malom uzorku komentara, Apple bi s ovom bojom mogao imati pravi hit.

Iako ove informacije treba uzeti s rezervom, vjerojatno nećemo znati jesu li točne sve do rujna, kada se tradicionalno očekuje predstavljanje novih iPhone modela.

*uz korištenje AI-ja