Mladi inovatori: Naš 'Čovječe, ne ljuti se' donio je 100.000 kn

Mundus nije ‘Čovječe, ne ljuti se’, ali više nam ne smeta da ljudi tako zovu našu igru ako im je lakše, kažu nam Luka Dumančić (20), Matija Fućek (16), Fran Zekan (17) i Filip Hercig (17).

Ova tri maturanta V. gimnazije i brucoš Fakulteta elektrotehnike u Zagrebu osmislili su igru koja se igra na ploči uz njihovu aplikaciju, a prije manje od mjesec dana s Mundusom su osvojili 100.000 kuna na natječaju Good Game Liftoff kao najbolji startup. Ideju o igri “ganjao” je Filip još kao osnovnoškolac, a s Lukom se povezao preko srednje škole. Kako se ideja razvijala, tako su se timu priključili i ostali dečki. Ono što izgleda kao “Čovječe, ne ljuti se” zapravo je kombinacija Monoployja, Rizika te igara na temelju kviza. Igrači sakupljaju bodove odgovarajući na pitanja koja im nudi aplikacija, a igrači mogu i sami oblikovati igru.

- Igra dolazi sa sustavom na korisničkom dashboardu gdje profesori i entuzijasti mogu pisati svoja vlastita pitanja, smještati ih u pakete pitanja i dijeliti s prijateljima. Kako ćemo razvijali tržište, tj. shop unutar igre, pitanja će se moći prodavati za neku in game valutu. Prvenstveno je to napravljeno zbog profesora u školi jer su to tražili, a to je nama korisno jer će nam napisati pitanja i onda mi možemo odabrati neka najbolja i staviti ih u službene pakete pitanja koje će kasnije ljudi igrati - tumači Matija.

Pobjede već od osnovne škole

- Filip je već prije tri godine imao ideju da napravi nekakvu igru s kojom je išao na natjecanje mladih poduzetnika, tako nešto je bilo. Na kraju se to natjecanje otkazalo pa je on tražio ideju za nešto drugo, odnosno htio je tu igru negdje drugdje predstaviti da mu ne propadne projekt. Onda je otišao na natjecanje koje se zove Inova Mladi i tamo je bilo oko 500 ljudi s različitim idejama iz osnovnih i srednjih škola te s fakulteta i on je tamo pobijedio kao osnovnoškolac, bio je tad 8. razred. Pobijedio je svu tu konkurenciju između svih tih srednjoškolaca i ljudi s fakulteta i onda je trebao upisati srednju školu i nije znao gdje će, trebao je (htio) upisati mioc ali na kraju nije pa je Luku pitao kako je u V. gimnaziji, on mu je rekao da je super i na kraju su završili na priči o igri i onda su obojica došli na ideju da bi mogli povezati mobitel i igru. O tome su krenuli razmišljati i na kraju je od toga nastala prva verzija Mundusa, prije otprilike dvije godine.

Tada su koristili 3d printer pa su trebali to negdje printati i tako su pozvali Frana jer se on bavio 3-d modeliranjem, elektronikom pa su imali par pitanja za njega i on im je pomogao oko toga i na kraju su ga pitali da im se pridruži. Skupa rade već godinu dana na ovome, jako puno natjecanja su obišli i osvojili brojne nagrade a ova zadnja od 100 000 kuna im je najveća i sad imaju obvezu da nešto stvarno naprave od toga, kažu te dodaju kako moraju neku firmu osnovati, tako nešto, vidjet će još - ispričali su nam.

Dečki su radili sa STEMI-jem, gdje su dobili veliku podršku u opremi, a pomogli su im i stručnim znanjem. No osim smišljanja vlastite aplikacije i igre, ovaj proces pokazao je kako su Luka, Matija, Fran i Filip mnogo više od znatiželjnih klinaca zaljubljenih u nove tehnologije. Mundus je za njih odskočna daska u poslu koji planiraju i dalje širiti.

Pravi poslovni tim

- Raspodjela posla u timu je jasna. Matija je dizajner i bavi se marketingom, to bi sad trebalo lagano početi, Luka i Fran razvijaju hardver i softver, s druge strane, Filip je bio optimalni šef, on je naš PR manager, napravio je web stranicu, nosi igru okolo i pokazuje ju ljudima, objašnjava pravila ljudima kad igraju. Recimo, sad je bio zadnji put u jednoj školi pa je dogovorio sa školama da bi oni kupili sedam igara i koristili ih u nastavi, uvrstili ih u kurikulum i tako dalje - pojasnili su nam.

Stoga su im jasni i bliži poslovni ciljevi: Nastupili su prošli tjedan na natjecanju Idea Knockout u organizaciji Buga sa željom da osvoje put u Las Vegas na CES u siječnju 2019. godine. To je najveći sajam inovacija u svijetu, tj. općenito elektronike, “consumer” elektronike.

Nisu uspjeli, ali ih to nije obeshrabrilo.

- Planiramo početi crowdfunding kampanju na Kickstarteru. To bi bilo super - zaključuje ambiciozni tim. Matija, Fran i Filip sljedeće se jeseni planiraju pridružiti Luki na FER-u.

