Naš motor čuva nuklearke: U Černobilu su radila takva tri

Najveći zrakoplov na svijetu vratio je “kući” dizelski motor koji je karlovački Adriadiesel, nekadašnja Jugoturbina, proizveo prije više od četiri desetljeća.

Diljem svijeta 50 takvih hrvatskih motora

Rekli bismo “svjetski, a naše”. Hrvatski motor dovezli su iz Rusije u utrobi “letećeg mamuta” Antunova 124-100 i podsjetili nas na zlatna vremena naše industrije.

Riječ je o motoru koji služi kao rezervni izvor napajanja nuklearne elektrane Smolensk u slučaju pada primarnog napona. Diljem svijeta radi naših 50 takvih motora.

O njihovu “zdravlju” nekad se brinuo Karlovčanin Stjepan Biturajac, za prijatelje Ćevan, koji je u Jugoturbini bio ispitivač na ispitnoj stanici motora. Kako je Jugoturbina sklapala poslove od Amerike preko Indije do Černobila, Biturajac je proputovao svijet osluškujući rad naših dizelaša.

Za Karlovački tjednik je prije dva mjeseca ispričao i kako je izbjegao černobilsku katastrofu. U noći na 26. travnja 1986. odjeknula je eksplozija sovjetske nuklearke, čije se ekološke posljedice i danas osjećaju.

Ako se nešto dogodi, oni hlade reaktor

- Kad sam čuo za eksploziju, pomislio sam da nismo možda čak i mi krivi jer Rusi bi mogli na nas svaliti tako nešto. No nije bilo ništa s pomoćnim motorima, nego direktno na reaktoru - pričao je Ćevan, koji je svoj posao u Černobilu završio nepuna dva mjeseca prije havarije.

Kasnije se ispostavilo da su u cijelom tom kaosu naši motori nastavili uredno raditi te vjerojatno zbog toga Rusija i danas posluje s Adriadieselom.

Ćevan je u Černobilu mjesec dana te 1986. ispitivao tri naša motora, koji su zapravo služili kao sigurnosna centrala čiji je zadatak bio da preuzme hlađenje reaktora ako se nešto dogodi na glavnom postrojenju. S obzirom na to da je kontrolirao i rad motora u Smolensku, ovaj koji se prije dva dana vratio kući sigurno je bio i u njegovim rukama.

'Vidio sam ruski reaktor u fazi gradnje, to je rijetkost'

- U Smolensku sam vidio otvoreni reaktor u fazi gradnje. To je rijetkost da su Rusi to dopustili, ali imao sam jednog s kojim sam bio dobar i on mi je dopustio da vidim tu halu gdje se gradilo. To je čudo jedno - rekao je.

A za Karlovački tjednik se prisjetio i tadašnjeg načina života u Rusiji. Scene su to kakve danas gledamo u starim dokumentarcima.

- Jednom su mi skoro suze došle na oči. Dolazila je cisterna s oko 500 litara mlijeka i stala pored barake, kraj nekakve trgovine. Ondje je stajala žena u bijeloj kuti s bocom za doziranje. Bio je dugačak red za mlijeko. Imao sam vremena, gledao sam te ljude i žalio ih. Jedna žena, nosila je dijete na rukama, a drugo gurala u kolicima, kad je došla na red, mlijeka više nije bilo. Nevjerojatno mi je bilo kako se ponašala kao da je to normalno - kaže Biturajac.

Dok je svjedočio mučnim slikama surova života u Rusiji, naši dizelski motori radili su kao da su neuništivi.

Ovaj koji se vratio na remont u Karlovac teži 84 tone.

Uključe se u roku od 9 do 11 sekundi nakon eksplozije

- Riječ je o ‘havarijskome’ motoru koji je proizveden 1977. i jedan je od prvih motora koje smo radili za tu nuklearku. Koriste se u nuklearnim elektranama u trenucima havarije ili prilikom određenih servisa nuklearke, kad se one isključuju i ne proizvode električnu energiju - priča nam Tomislav Varga, član uprave Adriadiesela.

Upravo je i on podsjetio na naše motore koji su besprijekorno radili u Černobilu.

- Ispunili su sva očekivanja naručitelja. Uključili su se u roku od devet do 11 sekundi nakon eksplozije i izvršili sve potrebno da se uključe sigurnosni sustavi kad nuklearka ostaje bez električne energije. U sljedeća tri dana odradili su sve što je bilo potrebno kako bi se havarija na nuklearci umanjila na najmanju moguću mjeru. U jednom dijelu spasili smo Europu, a onaj drugi nećemo spominjati - rekao je Varga.đ Foto: Josip Regovic/PIXSELL Nakon leta, motor su posebnim prijevozom vozili u Adriadiesel

Sedam novih motora i tri remonta

Dodao je kako je njihova tvrtka nastavila s uspješnom proizvodnjom ovih motora i nakon ‘80-ih godina prošlog stoljeća, kad su proizveli 45 dizelskih generatora.

Zbog potreba tržišta, 2011. obnovili su proizvodnju havarijskih dizelskih motora i generatora za nuklearke.

– U posljednjih osam godina isporučili smo sedam novih motora i obavili tri remonta za istog naručitelja iz Rusije. Inače, Rusija u ovom trenutku ima i desetak tendera za gradnju novih nuklearki - kaže Varga. Remont motora, kaže, nije jednostavan posao jer se radi na 11 nivoa.

- Od kupnje repromaterijala, sirovina, kao što je otkidak ili odljevak, pa do poluproizvoda koje moraju još strojno obraditi, zavariti, toplinski obraditi, potom predmontirati, montirati te na kraju i ispitati. Pritom je potrebno ispoštovati puno procedura, a ovom dijelu Europe Adriadiesel zbog toga nema konkurenciju - kaže Varga.

Opasan teret od 84 tone

Do kraja godine bi Adriadiesel trebao napraviti remont na havarijskome motoru iz Smolenska.

Iz Rusije do Zagreba prevezli su ga u najvećem zrakoplovu na svijetu, a do Karlovca teretnim kamionom. Ispunio je ruske zahtjeve i radio bez pogreške četiri desetljeća. U njihovu nuklearku vraća se 2020.