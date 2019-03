Po prvi put u povijesti u šetnju svemirom odlaze samo žene...

Sjeveroatlantska svemirska organizacija NASA za 29. ožujka je zakazala prvu šetnju svemirom samo za žene, priopćili su u utorak iz te američke organizacije.

Astronautkinje Anne McClain i Christina Koch predvodit će šetnju s Međunarodne svemirske postaje (ISS), rekla je glasnogovornica NASA-e, Kathryn Hambleton.

Žene su i ranije više puta šetale svemirom, no 29. ožujka taj će pothvat prvi put izvesti ženski astronautski par.

Astronaut Christina Koch confirmed at her prelaunch press conference that she and fellow NASA astronaut Anne McClain are scheduled for an EVA from the International Space Station. This would be the first ever spacewalk with two women. pic.twitter.com/z4mxJESyC6