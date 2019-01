NASA je snimila najudaljeniji objekt: Izgleda kao snjegović

NASA-ina sonda New Horizons uspješno je prvi put u povijesti izbliza snimila do sada najudaljeniji svemirski objekt, asteroid nazvan Ultima Thule, koji se nalazi 6,4 milijarda kilometara od Zemlje, a na oduševljenje znanstvenika, ali i laika - asteroid izgleda kao snjegović!

New Horizons pokazali su da taj mali svijet zapravo čine dva spojena objekta zbog čega Ultima Thule izgleda kao zabavna tvorevina od snijega, javlja BBC.

No, neki korisnici Twittera smatraju kako novi asteroid izgleda kao BB-8, droid iz popularnih Star Warsa.

Ultima Thule, otkrivena svemirskim teleskopom Hubbleom 2014., nalazi se u Kuiperovom pojasu, golemom disku stjenovitih ostataka iz razdoblja formiranja planeta u Sunčevom sustavu. Riječ je o asteroidu dugom oko 30 kilometara.

In the early hours of New Year’s Day, @NASANewHorizons flew past #UltimaThule, an object located in a region of primordial objects 1 billion miles past Pluto. Join us live from @JHUAPL today at 2pm ET as we explore the latest science from the spacecraft: https://t.co/oJKHgKpQjH pic.twitter.com/6IMiS0XGNt