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Precizno stisnuli 'gas': Teleskop Roman moći će raditi 22 godine!

Piše HINA,
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Precizno stisnuli 'gas': Teleskop Roman moći će raditi 22 godine!
Foto: NASA
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Misija mu je istražiti neke od najvećih zagonetki astrofizike i kozmologije

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I prije nego što je svemirski teleskop Nancy Grace Roman stigao do svoje planirane orbitalne pozicije, NASA je objavila da bi njezin najnoviji vodeći opservatorij mogao ostati operativan čak 22 godine - više nego dvostruko dulje nego što se dosad predviđalo.

Prije lansiranja prošlog mjeseca američka svemirska agencija navodila je da je Roman projektiran za petogodišnju primarnu misiju, uz mogućnost još pet godina produljene misije, s ukupnom zalihom goriva predviđenom za deset godina.

No NASA sada navodi da bi teleskop mogao raditi znatno dulje zahvaljujući preciznosti prve korekcije putanje na putu prema konačnoj orbitalnoj poziciji, očekivanim rezultatima predstojeće druge korekcije putanje i ulaska u orbitu te dodatnoj količini goriva ukrcanoj prije lansiranja.

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Teleskop je 30. kolovoza u svemir ponijela raketa Falcon Heavy tvrtke SpaceX, lansirana s Cape Canaverala na Floridi. Misija mu je istražiti neke od najvećih zagonetki astrofizike i kozmologije.

"Zahvaljujući iznimno preciznom planiranju našeg tima za orbitalnu dinamiku, besprijekornoj izvedbi operativnog tima i preciznom lansiranju SpaceX-a, Roman ima dovoljno goriva za najmanje 22 godine potencijalnih znanstvenih operacija", rekao je Jamie Dunn, ravnatelj NASA-ina Centra za svemirske letove Goddard u Marylandu, u objavi na NASA-inu blogu ovog tjedna.

Roman trenutačno putuje prema orbitalnoj lokaciji poznatoj kao Lagrangeova točka 2 (L2), udaljenoj oko 1,6 milijuna kilometara od Zemlje.

"Masa svemirske letjelice mijenja se tijekom projektiranja i izgradnje pa proračun goriva temeljimo na unaprijed određenoj maksimalnoj vrijednosti kako ga ne bi ponestalo", objasnila je Alison Rao, voditeljica pogonskog sustava teleskopa Roman u NASA-inu Goddardu. "Tijekom integracije i testiranja pratimo i potrebnu količinu goriva na temelju stvarne mase kako bismo bili sigurni da imamo dovoljno rezerve. Budući da je Roman imao manju masu od one koju smo predvidjeli, spremnike smo mogli napuniti do punog kapaciteta, umjesto samo količinom potrebnom za desetogodišnju misiju", dodala je Rao.

NASA je također objavila da je za prvi manevar korekcije putanje potrošeno manje od deset posto goriva predviđenog za tu operaciju.

Teleskop je namijenjen istraživanju kozmičkih zagonetki poput tamne energije i tamne tvari, ali i testiranju gravitacije na golemim udaljenostima te potrazi za egzoplanetima, odnosno planetima izvan Sunčeva sustava.

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