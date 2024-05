Naše društvo sada prolazi kroz najveću transformaciju u 100 godina: 'Bit će još intenzivnija'

Spremni ili ne, promjena je ovdje i bit će samo izraženija i intenzivnija. Radi se o jednoj od najvećih društvenih promjena u našem društvu još od Drugog svjetskog rata. Odnosi se, naravno, na održivost i njezinu primjenu u svim industrijama. Futurolog Martin Kruse istaknuo je u svom predavanju na konferenciji Future Tense powered by Lürssen kako ćemo se svi morati prilagoditi te kako nije stvar samo u očuvanju okoliša, nego se radi o puno široj perspektivi.

- Problem je što zapravo ne cijenimo prirodu, ne shvaćamo koliku vrijednost ona ima. Dok to ne napravimo, neće doći do promjene kakvu trebamo. Pogledajmo vrijednosti koje živimo danas i razmislimo želimo li ih prenijeti na našu djecu. Strah nas neće spasiti, kao ni ne vjerovanje u klimatske promjene. To ih neće zaustaviti - rekao je Kruse.

Inače, Kruse je viši savjetnik u Institutu za istraživanje budućnosti Kopenhagen, gdje je i na čelu odjela za Istraživanja o resursima i okolišu, odjela Predviđanja i studija budućnosti. Već više od 20 godina bavi se temama održivosti, inovacija i strateškog promišljanja o budućnosti.

Foto: Future Tense

U predavanju „Sustainable Trends: Reshaping the Business Landscape“, Kruse je govorio o strategijama za eliminiranje stakleničkih plinova i očuvanje biološke raznolikosti, ali i utjecaju ove transformacije na poslovanje, koji će biti značajan. Upravo zato važno je razviti strategije pripremanja za više različitih scenarija budućnosti.

„Održivost se zapravo bavi razumijevanjem i promjenom poslovnog okruženja. Više ništa neće biti isto. Ova će transformacija u potpunosti promijeniti način na koji poslujemo“, rekao je Kruse.

"Na početku, ljudi su obično puni entuzijazma prema tehnologiji, ali istovremeno su zabrinuti i osjećaju u sebi određenu dozu straha. Možda se neki od vas osjećaju isto, možda se pitate hoće li promjene koje tehnologija donosi utjecati na vaše radno mjesto ili na koji način će oblikovati vašu karijeru. Vjerujte mi, nema budućnosti bez ljudi, bez čovjeka. Ali to mora biti čovjek koji reagira brzo; koji se ne boji promjene, nego je prihvaća; tko je vidi kao priliku i tko je spreman učiti, od-učiti i ponovno učiti sve što zna", rekao je na konferenciji Peter Lürssen, CEO i upravni partner Lürssen grupe.

Foto: Future Tense

U sklopu teme Održive budućnosti na poslovnoj konferenciji Future Tense powered by Lürssen, u organizaciji agencije Komunikacijski laboratorij, održali su se paneli i predavanja lokalnih i regionalnih lidera.

Pod nazivom „Blue Ocean, Green Vessel: The Journey Toward Zero Emissions Superyachts“ svoje je izlaganje imao dr. Justus Reinke, upravni direktor u kompaniji Lürssen. O inovacijama kao ključnom pristupu ostvarivanja cjelokupne održivosti na panelu su govorili Sergej Pintar, Product development manager u Maritimnom centru izvrsnosti iz Rijeke, Marko Kufrin, izvršni direktor korporativne strategije i novog rasta u Atlantic Grupi te Marijan Krpan, predsjednik Uprave Agencije za ugljikovodike.

Uz Lürssen Design Centar Kvarner, višegodišnji partneri konferencije su ENNA Group, Futura DDB, Nestlé, Philip Morris International, Raiffeisen Bank i Visa. Konferencija je pod pokroviteljstvom Veleposlanstva Kraljevine Danske u Republici Hrvatskoj, Ministarstva znanosti i obrazovanja te Grada Zagreba. Konferencija je namijenjena donositeljima odluka i stručnjacima koji se ne žele samo prilagođavati promjenama, već aktivno oblikovati poslovanje i svoje buduće uloge.