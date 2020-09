Naši rasturaju: Ova je četvorka najbolja informatička repka EU

Od ove godine izborna informatika uči se od 1. razreda. Patrick, Martin Josip, Dorijan i Krešimir su olimpijci. Tko će ih naslijediti na tronu?

<p>Najmanje jedno zlato i privremena titula najbolje informatičke reprezentacije u EU sjajni su rezultati naših učenika prije sutrašnjeg završetka Međunarodne informatičke olimpijade (IOI20), u kojoj sudjeluje 88 zemalja.</p><p>Iako ih je korona, kao i ostale natjecatelje, spriječila da otputuju u Singapur, Dorijan Lendvaj, Krešimir Nežmah i Patrick Pavić iz zagrebačke XV. gimnazije te Martin Josip Kocijan iz čakovečke Gimnazije Josipa Slavenskog postigli su sjajne rezultate.</p><h2>Zlato, srebro, bronca</h2><p>Na natjecanju sudjeluju online, a četvorka je u godinu dana prikupila medalja za punu sobu.</p><p>- Romanian master of informatics, listopad 2019., Pavić zlato, Krešimir Nežmah i Dorijan srebro, Pavel Kliska bronca. Dvije zlatne medalje na Olimpijadi metropola u Moskvi, rujan 2019. Uzeli su ih Dorijan i Patrick. Srednjoeuropska informatička olimpijada, kolovoz 2020., Mađarska, Dorijan zlato, Pavić i Nežmah srebro, Martin Josip Kocijan bronca.</p><p>To je od službenih, a odradili su još stotinjak poluslužbenih i neslužbenih natjecanja - nabraja nam Vlado Lendvaj, Dorijanov tata i predsjednik Hrvatskog saveza informatičara.</p><p>Ovi dečki zaista mogu biti uzor mnogobrojnim klincima koji se bave robotikom, informatikom, programiranjem, ali i bilo kojim drugim područjem, bilo da je riječ o tehnologiji, sportu, umjetnosti ili znanosti.</p><p>A ono što njihovi mentori postižu s ovom četvorkom, ali i s mnogim drugim curama i dečkima koji se natječu, trebali bi biti uzor i svim nastavnicima.</p><h2>Zastarjela podjela</h2><p>Zanimanje i talent djeteta dolaze do izražaja ako s njim radite, ali i ako odbacite rutinirane obrazovne metode, ističe on.</p><p>- U nastavnom procesu konačno bi trebalo prestati koristiti zastarjele podjele djece prema dobi te koristiti grupiranje prema interesu i sposobnostima - komentira, a pitali smo ga i što misli o uvođenju izborne informatike od prvog razreda osnovne škole, što je ovogodišnja novost.</p><p>- Uvođenja informatike je za pohvalu, ali samo ako će djeca u razrednoj nastavi početi učiti Logo, jer je to trenutno daleko najbolji interdisciplinarni edukativni alat, a ključno je prekinuti atomizaciju nastave, jer ništa ne smije biti samo sebi svrha - smatra Lendvaj.</p><h2>Oni su najbolji od najboljih</h2><h2>Sustav se nije prilagodio</h2><p>No u školama sadržaj trenutno, nažalost, još nije na prvome mjestu.</p><p>Sustav se nije prilagodio.</p><p>Oko 90 posto učenika nižih razreda prijavilo se za nastavu informatike, nastavu prate putem pametnih ploča u školi, kadar je vrlo teško pronaći, Zagrebu u ovom trenutku nedostaje sigurno sto djelatnika, a i prostora za zbrinjavanje učenika koji ne idu na izbornu nastavu.</p><p>Probleme u sustavu potvrdio nam je i ravnatelj OŠ Ivana Meštrovića u Zagrebu, <strong>Milivoj Magerl</strong>. Jedan od većih problema je i zbrinjavanje djece koja ne idu na izborni predmet, bila to informatika ili vjeronauk.bMagerl generalno smatra kako se obrazovni sustav nije prilagodio novim odlukama o izbornoj nastavi jer škole nemaju uvjete za rad.</p><p>Bivša ministrica obrazovanja Blaženka Divjak, koja je informatiku i uvela u niže razrede, kaže kako ta odluka nije bila ishitrena nego nužna.bČim je odluka stupila na snagu, u ožujku 2018., kaže kako su zaposlili 70-ak nastavnika informatike u školama te proširili satnice po potrebi.</p><p>Za nabavu opreme akademske godine 2019/2020. osigurali su 37 milijuna kuna, a 2020/2021. za opremu područnih škola 15,3 milijuna kuna, rekla je Divjak.</p><p>- Što se daljnjeg opremanja tiče, u rujnu u škole dolazi još 110.000 tableta za učenike i 27.000 prijenosnih računala za nastavnike - dodala je bivša ministrica.</p><p>S organizacijom nastave nemaju problema u OŠ Josipa Jurja Strossmayera u Zagrebu, iako im trenutno nedostaje jedan učitelj.</p><p>- Na Pedagoškom fakultetu postoji odsjek pojačane informatike, pa kolegica s odsjeka mijenja učitelja na bolovanju - objasnio je Nenad Oremuš, ravnatelj škole. Kaže kako su informatiku rasporedili u blok-sate, a između svakog razreda dezinficiraju učionicu. Dio izborne nastave kad se razredi miješaju održavaju online.</p><p>Odobrenje za zapošljavanje novog učitelja informatike dobila je zagrebačka OŠ Izidora Kršnjavog zbog velikog odaziva djece u nižim razredima. I oni su zaposlili učitelja razredne nastave s pojačanim modulom informatike na punu satnicu.</p><p>Ministarstvo obrazovanja potvrdilo nam je kako je do 15. rujna 2020. odobren 6691 sat za nastavu informatike, što je oko 335 radnih mjesta na bazi punog radnog vremena. Kažu i kako su odobrili zapošljavanja ili povećanje opsega poslova kojima se mogu zadužiti i postojeći učitelji.</p><p>- Ne znam kakvo je stanje sad vezano uz odobravanje novog zapošljavanja jer nisu svi u MZO bili za uvođenje informatike u škole - ističe bivša ministrica.</p><p>Divjak dodaje kako izborne predmete treba staviti na početak ili završetak dnevnog rasporeda, to mogu biti i blok-sati. O svemu tome poslala je uputu školama u lipnju ove godine. Ona alternativne predmete ne smatra opravdanima.</p><p>Razlog tome je što su razredi u prosjeku vrlo mali i omjer broja učenika i nastavnika je također među najpovoljnijima u EU. Kao problem ističe to da učenici imaju najmanji broj sati nastave u školama u odnosu na svoje vršnjake u EU.</p><p>- Zato je nužna provedba pripremljenog projekta cjelodnevne nastave - zaključila je bivša ministrica.</p>