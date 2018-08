Našli ostatke hibridne curice: Mama joj je bila neandertalka

U sibirskoj spilji znanstvenici su pronašli komadić kosti tinejdžerke koja je živjela prije otprilike 50.000 godina, koji još jednom iz temelja mijenja naše shvaćanje ljudske evolucije.

Ova je djevojčica bila pravi hibrid i to između oca denisovca i majke neandertalke, otkrila je nova studija koja je objavljena u časopisu Nature.

Our beautiful little bone, Denisova 11, has now provided us with genomic data showing that she had Denisovan father and a Neanderthal mother! It's so wonderful to see this data published today!!! @PalaeoTwit @melanoidin #PalaeoChron @Katerina__Douka https://t.co/oSTWGaK1Yh pic.twitter.com/bl9wmeR3mc