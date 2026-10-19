Navala na iPhone Duo: Tko želi telefon, dobit će ga tek u 2027.

Samo nekoliko minuta nakon što su u petak otvorene prednarudžbe za Appleov prvi sklopivi iPhone, procijenjeni rokovi isporuke počeli su se pomicati - i to daleko. Prednarudžbe su otvorene u 8 sati ujutro po njujorškom vremenu, a već tada su u Appleovoj online trgovini prikazani rokovi isporuke koji sežu do kasnog siječnja 2027. - za obje boje i sve konfiguracije memorije, od 256 GB do 2 TB.

Kupci su na Redditu i X-u izvještavali o kašnjenjima unatoč tome što su slijedili Appleov savjet i unaprijed rezervirali željenu boju i konfiguraciju. Prema Bloombergu, fizičke Apple trgovine iscrpile su svoje početne zalihe gotovo odmah.

Nije jasno je li do toga došlo zbog neočekivano visoke potražnje, ograničenih zaliha ili kombinacije oboje. Apple je u izjavi za CNBC rekao da je potražnja “ništa manje od izvanredne” te da nastavlja prihvaćati narudžbe online. Apple obično čuva dio uređaja za kupce koji dolaze bez prednarudžbe na dan lansiranja, što bi moglo biti jedina opcija za one koji su propustili prve valove.

iPhone Duo, predstavljen prošlog mjeseca na prvom velikom predstavljanju pod novim CEO-om Johnom Ternusom, Appleov je dugo očekivani ulazak u segment sklopivih pametnih telefona koji je do sada ostao relativno niša unatoč ponudama konkurencije. Uređaj kreće od 2.299 eura po najnižim europskim cijenama za model od 256 GB, što ga čini najskupljim iPhoneom dosad.

Counterpoint Research prošlog je mjeseca procijenio da bi Apple mogao prodati oko šest milijuna primjeraka iPhonea Duo u 2026., no analitičar Ivan Lam napomenuo je da taj broj ovisi o tome “koliko dobro tvrtka uspije povećati proizvodnju novog hardvera” - što, s obzirom na trenutačne rokove isporuke, ostaje otvoreno pitanje.