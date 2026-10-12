Obavijesti

Tech

Komentari 0
PAMETNI DOM

Stiže HomeView: Appleova linija uređaja za pametni dom

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: 1 min
Stiže HomeView: Appleova linija uređaja za pametni dom
Foto: Abdul Saboor
Google icon Dodaj 24sata među omiljene izvore na Googleu

Apple sutra predstavlja HomeView, novi pametni hub za dom koji će biti dostupan u dvije varijante dizajna, uz nove pametne zvučnike i ažurirani Apple TV. Uz moćan procesor A18, uređaji će nuditi ograničen izbor aplikacija i dodatno unaprijediti Appleov ekosustav pametnog doma.

Admiral

Apple se priprema za veliki događaj fokusiran na pametne domove koji će biti u utorak. Najnovije informacije otkrivaju ključne detalje o dugo iščekivanom središtu za upravljanje domom, kao i o nadolazećim zvučnicima i uređajima za streaming. Prema najnovijem biltenu Marka Gurmana, Appleov novi hub zvat će se HomeView. Uređaj će stići na tržište u dvije različite varijante dizajna. Standardni model za radne površine imat će metalnu bazu s integriranim zvučnikom. Kupci će moći birati između četiri boje, a ponuda uključuje svemirsko sivu, srebrnu, starlight i ružičastu.

Druga verzija uređaja predviđena je za izravnu montažu na zid. Zidni model bit će dostupan u nešto skromnijem izboru boja, točnije u svemirsko sivoj i srebrnoj varijanti. Međutim, točni izgled i službene fotografije proizvoda tek očekujemo.

Ograničenja aplikacija i moćan procesor

Kako prenosi GSM Arena, oba HomeView modela pokretat će moćni čip A18. Riječ je o istom procesoru koji tvrtka već koristi u pametnim telefonima iPhone 16, 16 Plus i 16e.

Ekran osjetljiv na dodir navodno će imati dijagonalu od šest inča. Zanimljivo je da će novi uređaj nuditi samo ograničen izbor Appleovih vlastitih aplikacija.

Korisnici neće imati pristup App Storeu za preuzimanje dodatnog softvera od drugih proizvođača. Isporuka ovog dugo očekivanog proizvoda trebala bi početi sredinom studenog, čime Apple dodatno širi svoj ekosustav pametnog doma temeljen na platformi HomeKit.

KORISNICI RAZOČARANI Novi iPhone 18 Pro tek je izašao, a kupci već masovno prijavljuju neočekivani problem
Novi iPhone 18 Pro tek je izašao, a kupci već masovno prijavljuju neočekivani problem

Nova generacija zvučnika i streaming uređaja

Uz glavni pametni hub, Apple sutra predstavlja i novu generaciju pametnog zvučnika HomePod mini. Ovaj će uređaj biti opremljen čipom S10, koji tvrtka već uspješno koristi u svojim najnovijim pametnim satovima.

Novi zvučnik dolazit će u pet boja, uključujući ružičastu, bijelu, zelenu, plavu i ponoćnu. Uz nove hardverske proizvode, Apple nastavlja raditi na integraciji standarda Matter koji omogućuje bolje povezivanje pametnih kućnih uređaja.

Kupce očekuje i ažurirani Apple TV uređaj za streaming koji će dobiti snažniji čip A19. Novi daljinski upravljač imat će ugrađenizvučnik, a oba nova uređaja na tržište stižu tridesetog listopada.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Novi iPhone 18 Pro tek je izašao, a kupci već masovno prijavljuju neočekivani problem
KORISNICI RAZOČARANI

Novi iPhone 18 Pro tek je izašao, a kupci već masovno prijavljuju neočekivani problem

Kupci novog iPhonea 18 Pro suočavaju se s problemima s bojom, jer se boja na uređajima počinje guliti i blijedjeti, posebno oko kamere. Mnogi su već zatražili zamjenu ili povrat novca, a Apple se još nije službeno oglasio o situaciji.
Stiže čudesni Appleov smart home uređaj, zna se i datum
PAMETNO KUĆNO ČVORIŠTE

Stiže čudesni Appleov smart home uređaj, zna se i datum

Appleov novi smart home uređaj, koji će donijeti revoluciju u upravljanju pametnim domovima, trebao bi biti predstavljen 13. listopada, a analitičari vjeruju da će značajno poboljšati korisničko iskustvo.
Greta Thunberg zbog Konga poziva na bojkot iPhonea Duo
KRVAVA POZADINA

Greta Thunberg zbog Konga poziva na bojkot iPhonea Duo

Pokret Team Congo poziva na globalni bojkot novih Appleovih proizvoda zbog navodnih kršenja ljudskih prava u Demokratskoj Republici Kongo, a prosvjedi su zakazani za dan lansiranja novih uređaja.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026