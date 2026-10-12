Stiže HomeView: Appleova linija uređaja za pametni dom

Apple se priprema za veliki događaj fokusiran na pametne domove koji će biti u utorak. Najnovije informacije otkrivaju ključne detalje o dugo iščekivanom središtu za upravljanje domom, kao i o nadolazećim zvučnicima i uređajima za streaming. Prema najnovijem biltenu Marka Gurmana, Appleov novi hub zvat će se HomeView. Uređaj će stići na tržište u dvije različite varijante dizajna. Standardni model za radne površine imat će metalnu bazu s integriranim zvučnikom. Kupci će moći birati između četiri boje, a ponuda uključuje svemirsko sivu, srebrnu, starlight i ružičastu.

Druga verzija uređaja predviđena je za izravnu montažu na zid. Zidni model bit će dostupan u nešto skromnijem izboru boja, točnije u svemirsko sivoj i srebrnoj varijanti. Međutim, točni izgled i službene fotografije proizvoda tek očekujemo.

Ograničenja aplikacija i moćan procesor

Kako prenosi GSM Arena, oba HomeView modela pokretat će moćni čip A18. Riječ je o istom procesoru koji tvrtka već koristi u pametnim telefonima iPhone 16, 16 Plus i 16e.

Ekran osjetljiv na dodir navodno će imati dijagonalu od šest inča. Zanimljivo je da će novi uređaj nuditi samo ograničen izbor Appleovih vlastitih aplikacija.

Korisnici neće imati pristup App Storeu za preuzimanje dodatnog softvera od drugih proizvođača. Isporuka ovog dugo očekivanog proizvoda trebala bi početi sredinom studenog, čime Apple dodatno širi svoj ekosustav pametnog doma temeljen na platformi HomeKit.

Nova generacija zvučnika i streaming uređaja

Uz glavni pametni hub, Apple sutra predstavlja i novu generaciju pametnog zvučnika HomePod mini. Ovaj će uređaj biti opremljen čipom S10, koji tvrtka već uspješno koristi u svojim najnovijim pametnim satovima.

Novi zvučnik dolazit će u pet boja, uključujući ružičastu, bijelu, zelenu, plavu i ponoćnu. Uz nove hardverske proizvode, Apple nastavlja raditi na integraciji standarda Matter koji omogućuje bolje povezivanje pametnih kućnih uređaja.

Kupce očekuje i ažurirani Apple TV uređaj za streaming koji će dobiti snažniji čip A19. Novi daljinski upravljač imat će ugrađenizvučnik, a oba nova uređaja na tržište stižu tridesetog listopada.