Uskoro kreću prednarudžbe za preklopni iPhone Duo: Evo što stručnjaci savjetuju prije kupnje

Prednarudžbe za dugoočekivani Apple iPhone Duo počinju uskoro. Ako planirate izdvojiti pozamašan iznos za ovaj prestižni uređaj, važno je unaprijed se pripremiti kako ne biste ostali praznih ruku.

Apple je službeno najavio svoj prvi sklopivi pametni telefon koji nosi naziv iPhone Duo. Uređaj donosi inovativan dizajn i najveći zaslon u povijesti Appleovih telefona. Kada je otvoren, zaslon je 50 posto veći od onog na modelu iPhone 18 Pro Max.

S vanjske strane nalazi se praktičan zaslon od 5,4 inča, što olakšava svakodnevno korištenje kada je telefon zatvoren. Ovaj uređaj pokreće snažni A20 Pro čip, dok je operativni sustav iOS 27 posebno prilagođen radu s dvije aplikacije istovremeno. Cijeli uređaj štiti okvir od izdržljivog titanija.

Početna cijena ovog tehnološkog noviteta u SAD-u iznosi 1.999 dolara, dok bi u Njemačkoj to trebalo biti 2.299 eura, dok se kod nas službena cijena još očekuje.. Prema pisanju portala TechRadar, prednarudžbe službeno kreću u jutarnjim satima. Kupcima se savjetuje da budu brzi kako bi osigurali svoj primjerak na vrijeme.

Savjeti za brzu kupnju i uštedu

Prvi i najvažniji korak je unaprijed unijeti svoje podatke na Appleovoj internetskoj stranici. Raniji odabir boje, kapaciteta i načina plaćanja prije samog početka prodaje može vam uštedjeti dragocjeno vrijeme. Brzina je ovdje presudna jer bi se početne zalihe mogle vrlo brzo rasprodati.

Tvrtke obično proizvode ovakve premium uređaje u manjim količinama nego standardne telefone namijenjene masovnom tržištu. Zbog velikog interesa oko novog modela, unaprijed spremljeni detalji mogli bi značiti razliku između uspješne kupnje i frustrirajućeg čekanja na novu isporuku.

Drugi koristan savjet je pravovremeni pregled ponuda različitih telekom operatera. Mnogi operateri već su oglasili promocije koje uključuju popuste do tisuću dolara uz zamjenu starog uređaja i potpisivanje novog pretplatničkog ugovora. Ako ciljate na uređaj bez ugovorne obveze, provjerite Appleov program zamjene rabljenih telefona za procjenu popusta.

Odlazak u trgovinu nudi posebne pogodnosti

Iako je online kupnja za mnoge najjednostavnija opcija, posjet fizičkoj Apple trgovini mogao bi donijeti neočekivane prednosti. Osobna kupnja eliminira rizik od neugodnih kašnjenja isporuke do kojih može doći ako se serveri preopterete zbog ogromnog prometa. Proteklih godina slične su situacije rezultirale čekanjem na uređaj po nekoliko tjedana.

Stručnjaci ističu da postoji još jedan zanimljiv razlog za posjet trgovini. Poznati tehnološki novinar Mark Gurman objavio je da će Apple u fizičkim trgovinama nuditi mogućnost prilagodbe zaslona koji se prikazuje pri uključivanju uređaja uz personaliziranu poruku. To je mali, ali privlačan bonus za kupce koji vole jedinstvene detalje.

Dok čekate da gumb za prednarudžbu postane aktivan, nije na odmet pročitati stručne recenzije i komentare o novom Appleovom iskoraku na tržište. Zanimljivo je da konkurencija već oštro reagira na ovaj potez. Izvršni direktor tvrtke Nothing čak je javno nazvao novi iPhone Duo čistim bacanjem novca, što je izazvalo brojne polemike u tehnološkim krugovima.

*uz korištenje AI-ja