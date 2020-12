Srednje škole već su počele s pripremama maturanata za državnu maturu. Za ovu godinu najavljene su izmjene, poput ponovnog odvajanja ocjene za esej i test iz hrvatskog jezika. To će biti definirano u Pravilniku o državnoj maturi, na kojem radi posebno povjerenstvo Ministarstva znanosti i obrazovanja, te Nacionalnog centra za vanjsko vrednovanje obrazovanja (NCVVO). O tome i drugim izmjenama smo razgovarali s Ivanom Katavić, ravnateljicom NCVVO-a.

'Nema potrebe za izostavljanjem gradiva s mature'

Zašto je nastala zabuna s Kiklopom?

Djelo Kiklop Ranka Marinkovića u prošloj je školskoj godini izostavljeno s popisa književnih djela za školski esej za višu razinu zbog specifičnih i nepredviđenih okolnosti uzrokovanih štrajkom nastavnika i pandemijom koronavirusa. NCVVO je prošle školske godine proveo istraživanje među nastavnicima kojim je utvrđeno da većina neće biti u mogućnosti obraditi djelo Kiklop do kraja školske godine i na temelju toga je donesena odluka o izostavljanju. Na početku ove školske godine tehničkom je pogreškom ovo djelo izostavljeno s popisa esejskih djela, što je ispravljeno u trenutku kad smo shvatili da je do slučajne i nenamjerne pogreške došlo.

Je li moglo proći i ove godine bez tog teksta, s obzirom da su učenici u zaostacima još od lani?

Roman Kiklop jedno je od kapitalnih djela u hrvatskoj književnosti i smatramo vrlo bitnim da se nalazi na popisu književnih djela za školski esej. Ono se nalazi u svim zastupljenim srednjoškolskim programima, kako gimnazijskim tako i strukovnim. Napominjemo da se isto djelo nalazi u ispitnome katalogu kao sastavni dio popisa ishoda za test (dio ispita Književnost i jezik). Dakle, od pristupnika se očekuje da za ispit iz Hrvatskoga jezika pročitaju roman Kiklop. Budući da se obrada romana Kiklop planira obično u drugome dijelu drugoga polugodišta, nadamo se da će učenici razumjeti i uvažiti odluku da se roman Kiklop ipak stavi na popis esejskih djela.

Ima li najava da će, kao i lani, biti izostavljen dio gradiva?

Trenutačno još ne vidimo potrebu za najavom izostavljanja dijela nastavnih sadržaja. Centar uvijek maksimalno izlazi ususret maturantima te tako će biti i ove godine ako bude potrebe. Žao mi je što se državna matura svodi samo na ovih nekoliko mjeseci pripreme u četvrtom razredu, no to je ispit koji vrednuje što su učenici naučili tijekom cijele srednje škole. I to je ono što najbolji maturanti na prethodnim državnim maturama savjetuju mladim učenicima - ispiti uopće nisu toliko teški, samo je najvažnije kontinuirano učiti.

Tko prepisuje, ponovno na maturu tek iduće godine

Kakve se još izmjene ocekuju na ovogodišnjoj državnoj maturi?

S obzirom na poteškoće s kojima smo se susreli, posebno što se tiče prepisivanja, još smo u rujnu poslali Ministarstvu znanosti i obrazovanja prijedlog izmjena Pravilnika o provođenju državne mature. Naime, stvorena je kriva percepcija da smo mi odobrili učenicima koji su prepisivali da ponovo polažu maturu. To je bila odluka ministrice, a trenutni Pravilnik to omogućuje. Mi to nikad nismo podržavali, ali odluku Ministarstva smo morali provesti. Naš novi prijedlog je da se učenicima koje se zatekne u prepisivanju odmah oduzima test, čak i naplati trošak testiranja, te da im se sljedeće polaganje dozvoli tek iduće godine. Također smo predložili da se u zabranjene uređaje i pomagala na testu uz mobitel uvrsti i pametni sat. Tražimo i da se škola kod koje je došlo do prepisivanja ne može imenovati školom za polaganje mature.

Hoće li to sve biti provedeno ove godine?

Trenutno na Pravilniku radi povjerenstvo Ministarstva i NCVVO-a, no u Ministarstvu se donosi odluka o tome kad će se Pravilnik izmijeniti i početi primjenjivati. Mi smo također uputili i prijedloge kalendara, te vremenika polaganja ispita ovogodišnje državne mature. S obzirom na epidemiju, predložili smo tri modela za polaganje matura, jedan od njih je podjela prema razinama A i B, kako smo proveli i ljetos. No o svemu odluku donosi Ministarstvo.