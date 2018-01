Ne bacajte stare mobitele: Ove stranice pretvorit će ih u novac

Želite li neki novi gadget ili mobitel učiniti jeftinijim, najjednostavniji način je da prodate stari. Mnogima će prvi odabir biti Njuškalo ili neki od oglasnika, no to ne mora biti i najbrži način da dođete do novca koji vam je potreban. U Hrvatskoj danas postoji cijeli niz raznih trgovaca koji se bave otkupom mobitela, pa čak i onih koji nisu sasvim ispravni, što otvara priliku da zaradite i na onom telefonu koji vam već pet godina stoji u ladici.

Otkupom rabljenih mobitela više od 15 godina bavi se Boris Oroš iz Zagreba, koji vodi stranicu preko koje ih kasnije prodaje. Kako nam je ispričao, zbog situacija iz prošlosti, pravila su danas jasna. Kod otkupa svakog mobitela, upisuju se podaci o onome tko ga prodaje.

- Moramo znati od koga smo kupili telefon, jer se znalo dogoditi da bi ljudi došli prodati ukradeni uređaj, a policija bi ga kasnije zaplijenila - ispričao je Boris i dodao da prodavatelji moraju imati jamstvo ili račun kao dokaz vlasništva, a provjerava se i IMEI broj telefona, da se vidi da ga netko nije prijavio u slučaju krađe. Osim provjere dokumenata, svatko tko želi prodati uređaj mora biti punoljetan.

Pojašnjava da ljudi žele prodati svašta, pa i prastare mobitele, koje imaju skoro 20 godina. Dodaje da otkupljuju samo ono što im je interesantno, a većinom se tu radi o Samsungovim i Appleovim uređajima koji su i najtraženija roba. Što se cijena tiče, kaže da ih mora držati otprilike na razini kao i na oglasnicima, inače ih ne može prodati.

Podaci o pretraživanjima s Njuškala pokazuju da su najpopularniji mobiteli upravo oni iz Samsunga i Applea.

Foto: Infografika/Žarko_Vuković

Trgovci s kojima smo pričali kažu da je upravo Njuškalo glavni kanal preko kojeg se gleda koliko što vrijedi i da je lako doći do realne vrijednosti uređaja, dok se otkupna cijena svakog telefona dogovara pojedinačno i ovisi o umijeću pregovaranja. Jedan od razloga zbog kojeg mnogi otkupljuju uređaje, kako kažu, samo zbog dijelova, je i taj što moraju kasnije staviti PDV ako žele takav telefon prodati.

Osim Borisa Oroša, i brojnih otkupljivača koji se reklamiraju preko Njuškala i drugih oglasnika, otkupom se bave i veće tvrtke. Jedna od njih je i Zalagaonica.hr, iz koje su nam također rekli kako svaki telefon koji otkupe mora imati račun, ali i biti potpuno ispravan. Kod njih se tako može kupiti nekorišteni Huawei P9 Lite za 1299 kuna, što je čak i niže od većeg broja oglasa na Njuškalu. Osim mobitela, kod njih možete prodati staro računalo, kameru, ali i druge gadgete.

Foto: Huawei

Imate li neispravan uređaj, možete se riješiti i njega. Jedna od tvrtki koja se bavi i njihovim otkupom je zagrebački X-Phone, koji uz otkupnu cijenu uređaja navodi i cijenu za neispravne telefone. Tako za neispravni iPhone 6 navode cijenu od 220 kuna, što može biti prihvatljivo nekome tko se ne želi zamarati čekanjem da to proda na drugi način ili ne želi gledati pravu vrijednost takvog uređaja. Inače, neispravan uređaj je onaj kojem nedostaje baterija ili poklopac baterija, nedostaju mu tipke ili su mu napuknuti dijelovi kućišta, ne pali se nakon što se zaslon zabijeli ili prikaže 'pozdravna poruka', na ekranu nedostaju linije, dijelovi slike ili uređaj ima mrtve piksele. Isto tako su neispravni i i oni sa razbijenim ekranom, oštećeni raznim tekućinama ili ako ne reagiraju ekrani na dodir te telefoni bez olovke ili sa neispravnim kliznim i preklopnim mehanizmom.

Iz Mobis electronica kažu kako je X-Phone lani u cijeloj regiji otkupio oko 500.000 rabljenih uređaja, a pojašnjavaju da neispravne uređaje pregledavaju i prije svega pokušaju napraviti procjenu popravka. Ako je popravak isplativ, telefon popravljaju i obnavljaju, testiraju te vraćaju u prodaju rabljenih uređaja. One koji se ne mogu popraviti ili to nije isplativo - šalju na reciklažu.