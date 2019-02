Ne čuvaju tajne: Xiaomijev šef otkrio detalje s top mobitela

Kako se približava najveći sajam mobilnih tehnologija u Barceloni, zahuktavaju se najave i novi detalji oko telefona koje ćemo tamo vidjeti.

Nakon što su najavili da će Mi 9 predstaviti 20. veljače, istog dana kad i Samsung otkriva S10, potpredsjednik Xiaomija Wang Xiang na Twitteru je objavio najnovije fotografije koje otkrivaju njihovu zvijezdu. Uz to, napisao je i kako će ga detaljnije prikazati 24. veljače u Barceloni.

#Mi9 is here!



We used nano-level laser engraving holographic technology + dual layer nano coating to create this beautiful and unique color.



For more details, make sure you check out our new product launch on Feb 24! pic.twitter.com/vtBLCJTBQD