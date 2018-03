'Ne nasjedajte na primamljive internet oglase za kozmetiku!'

Hrvatska udruga banaka (HUB) upozorila je u četvrtak građane da ne nasjedaju na primamljive oglase za kozmetičke i farmaceutske proizvode te da budu oprezni prilikom kupnje na internetskim portalima na koje vode takvi oglasi.

U posljednje vrijeme, ističu iz HUB-a, na internetskim portalima i društvenim mrežama pojavljuju se oglasi za povoljnu ili besplatnu kupnju kozmetičkih proizvoda i dodataka prehrani.

Na tim oglasima velikih, atraktivnih naslova, nudi se besplatno testiranje skupih aparata ili kupnja prvog proizvoda uz vrlo nisku cijenu, primjerice: 'Free-trial period for anti-wrinkle cream', 'Today only for'...., a u većini slučajeva prilikom kupnje robe s internetskih stranica, na koje vode ovi oglasi, uvjetuje se plaćanje poštarine isključivo karticom.

"Prihvaćanjem ponude i unosom podataka s kartice - broj kartice, datum isteka kartice te troznamenkasti kontrolni broj CVV/CVC2 - za plaćanje poštarine korisnici, a da nisu detaljno pročitali, pristaju i na uvjete prodaje, prema kojima primjerice ako ne otkažu daljnje narudžbe u probnom razdoblju, primjerice 14 dana, automatski pristaju na nova, buduća terećenja od 750 kuna i više", navode iz HUB-a.

Radi zaštite od neželjenih troškova, HUB građanima preporučuje da izbjegavaju i ne otvaraju poveznice dobivene putem oglasa na različitim portalima i društvenim mrežama te da prije nego što unesu podatke s kartice i potvrde kupnju, svakako pročitaju uvjete kupnje, koji su često napisani sitnijim slovima, a osobito uvjete povrata robe, mogućnosti reklamacije te otkaza daljnjih narudžbi.

Iz HUB-a još pozivaju građane da budu posebno oprezni kod besplatnih ponuda za koje se traže podaci o kartici te da se dobro informiraju o proizvodima i prodajnim mjestima, koja ih interesiraju te iskustvima drugih korisnika.