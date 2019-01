"Ne špijuniramo za Peking, a Trump je izvrstan predsjednik"

Milijarder Ren Zhengfei, osnivač tvrtke Huawei Technologies prekinuo je višegodišnju šutnju kako bi otklonio američke optužbe da tehnološke kompanije pomažu Pekingu u špijuniranju vlada zapadnih zemalja.

Zhengfei je zanijekao da Huawei pomaže kineskoj vladi u špijunaži, i to baš u trenutku kada se njegovo poslovno carstvo suočava s najvećom krizom u posljednja tri desetljeća koliko kompanija postoji, piše Bloomberg. Naime, trgovinski rat između Kine i SAD-a i optužbe o špijuniranju mogao bi se osjetiti na Huaweijevim poslovnim rezultatima i planovima za budućnost.

Ne manje važno, Zhengfei se nada da će američki predsjednik intervenirati za šeficu financija Huaweija Meng Wanzhou.

Meng Wanzhou, ujedno i najstarija kći Rena Zhengfeija, uhićena je u Kanadi početkom prosinca prošle godine. Prijeti joj izručenje SAD-u zbog optužbi da je prekršila američke sankcije Iranu. Američke vlasti pratile su Huawei barem od 2016. godine zbog navodnog kupovanja američkih proizvoda za Iran i druge zemlje koje su pod američkim sankcijama.

- Volim svoju zemlju, podržavam komunističku partiju. Ali ne bih učinio ništa što bi napravilo štetu svijetu. Ne vidim kakve veze imaju moja politička uvjerenja s biznisom Huaweija - dodao je.

Ustvrdio je i da bi odbio Pekingu dati osjetljive podatake o svojim klijentima. No, s obzirom na njegove veze s partijom, mnogima su te njegove tvrdnje sumnjive. Naime, prije nego što je pokrenuo Huawei Ren je 1982. bio u 12. Kongresu Komunističke partije, a firmu je osnovao nekoliko godina kasnije vlastitom ušteđevinom. Drži 1,42 posto dionica kompanije, a većinu dionica navodno imaju zaposlenici u kompaniji. Međutim, stvarna vlasnička struktura je prilično nejasna.

