POVIJESNA GODINA?

Ne stiže 'obični' iPhone 18 u 2026.? Apple navodno mijenja ritam izlazaka po prvi put ikad

Piše Tin Žigić,
Čitanje članka: < 1 min
Ako su glasine točne, Apple bi prvi put preskočio cijelu godinu bez nove “obične” verzije iPhonea. Umjesto jednog velikog rujanskog lansiranja, plan bi bio podijeliti modele na dva termina.

Apple navodno neće izbaciti standardni iPhone 18 tijekom 2026. godine, nego bi ga mogao pomaknuti na proljeće 2027., prenosi MacRumors. To bi značilo da iPhone 17 ostaje najnoviji “osnovni” model dulje od 18 mjeseci, što Apple dosad nije radio.

Prema MacRumorsu, Apple navodno planira promijeniti poznati ritam u kojem svi glavni modeli stižu zajedno u rujnu. Ideja je da iPhone 18 Pro i iPhone 18 Pro Max, uz prvi preklopni iPhone, dođu u uobičajenom jesenskom terminu 2026., dok bi se standardni iPhone 18 “čuvao” za proljeće 2027.  U istom proljetnom valu spominju se i modeli poput iPhone 18e, a u nekim kombinacijama i iPhone Air 2. 

Zašto bi Apple to radio? Logika iz izvještaja je da se linija iPhonea širi, pa je sve teže ugurati sve u jedan događaj i jedan proizvodni val.  Razdvajanje izlazaka moglo bi pomoći i tvornicama i lancu dobave, ali i marketingu, jer svaki model dobije više prostora u fokusu umjesto da se međusobno “gaze” u isto vrijeme. 

Važno je naglasiti da je ovo i dalje u kategoriji izvještaja i prognoza, Apple ništa nije službeno potvrdio. No, ako se plan ostvari, 2026. bi mogla biti prva godina u kojoj Apple uopće nema novi brojčani “base” iPhone u rujnu, nego ga čuva za iduću godinu

