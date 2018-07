Ne uče strane jezike, ali znaju kako će raditi bacač plamena

Elon Musk još je 2014. godine ispisao svojih pet sinova iz škole za nadarenu djecu i pokrenuo tajnu školu Ad Astra. Prostorije škole smjestio je u fantastičnom okruženju tvrtke SpaceX, kompanije specijalizirane za svemirske letove, koja je osim na svemirska putovanja orijentirana na kolonizaciju Marsa.

No osim toga da postoji, o školi se nije znalo mnogo.

Tek je ovih dana otkriveno što u toj školi uče djeca. U školi koju pohađa 31 dijete uzrasta od 7 do 14 godina nema ocjena, fiksnog kurikuluma, djeca rade u malim grupama i imaju izbor - ne moraju pohađati nastavu iz predmeta koji im se ne sviđaju, što se uglavnom odnosi na glazbene i jezične predmete i sport.

