VIDEO Može li velika eksplozija Bezosove rakete biti udarac i za planove NASA-e oko Mjeseca?

Raketa New Glenn, u vlasništvu tvrtke Blue Origin Jeffa Bezosa, eksplodirala je u četvrtak navečer tijekom ključnog testa motora na lansirnoj rampi u Cape Canaveralu na Floridi. Snažna eksplozija osvijetlila je noćno nebo, a incident predstavlja velik korak unatrag za svemirsku tvrtku i njezine ambiciozne planove.

"Vrlo težak dan" za Jeffa Bezosa

Do eksplozije je došlo tijekom takozvanog "hotfire" testa na lansirnom kompleksu 36 u svemirskoj bazi Cape Canaveral. Osnivač Blue Origina, Jeff Bezos, ubrzo se oglasio na društvenoj mreži X, potvrdivši da je svo osoblje na sigurnom i da nema ozlijeđenih.

"Prerano je znati uzrok, ali već radimo na utvrđivanju istog", napisao je Bezos u objavi. "Vrlo težak dan, ali obnovit ćemo sve što treba i vratiti se letovima. Vrijedno je toga."

Što je statički test paljenja?

Test tijekom kojeg je došlo do uništenja rakete poznat je kao statički test paljenja ili "hotfire" test. Riječ je o standardnoj proceduri u svemirskoj industriji koja se provodi prije stvarnog lansiranja. Tijekom testa, motori rakete pale se na vrlo kratko vrijeme punom snagom dok je cijela letjelica i dalje čvrsto osigurana na lansirnoj rampi. Svrha ovog ispitivanja je provjera ispravnosti svih sustava i motora u uvjetima koji simuliraju početak leta, čime se smanjuje rizik od neuspjeha tijekom prave misije.

Sama raketa New Glenn, nazvana po prvom Amerikancu u orbiti Johnu Glennu, jedna je od najvećih ikad izgrađenih. Visoka je čak 98 metara i dizajnirana je kao teška lansirna letjelica za nošenje masivnih tereta u nisku Zemljinu orbitu i dalje. Ključna značajka joj je djelomična višekratna upotrebljivost, s prvim stupnjem koji se nakon odvajanja može vratiti na Zemlju i ponovno koristiti, slično kao kod raketa Falcon devet tvrtke SpaceX.

Ozbiljan korak unatrag nakon nedavnog neuspjeha

Ovo je trebala biti četvrta misija rakete New Glenn, koja je već sljedećeg tjedna trebala u orbitu ponijeti 48 satelita za Amazonov projekt Kuiper, globalnu mrežu satelitskog interneta. Eksplozija se, međutim, dogodila u izuzetno osjetljivom trenutku za Blue Origin, koji se još oporavlja od prethodnog neuspjeha.

Naime, tvrtka je tek 22. svibnja zaključila istragu Savezne uprave za zrakoplovstvo (FAA) o incidentu koji se dogodio 19. travnja tijekom trećeg leta. Iako je tada prvi stupanj rakete uspješno sletio na plutajuću platformu, gornji, odnosno drugi stupanj, zakazao je i nije uspio isporučiti svoj teret - komunikacijski satelit BlueBird 7 tvrtke AST SpaceMobile - u ispravnu orbitu, što je rezultiralo njegovim gubitkom. Istraga je kao uzrok utvrdila "kriogeno curenje koje je zamrznulo hidraulični vod i dovelo do anomalije potiska".

Udarac za NASA-ine planove o povratku na Mjesec

Neuspjeh New Glenna nije samo problem za komercijalne ambicije Jeffa Bezosa, već predstavlja i značajan udarac za američki svemirski program. NASA se, u nastojanju da diverzificira svoje partnere i smanji ovisnost o samo jednom pružatelju usluga, uvelike oslanja na ovu raketu za svoje planove u sklopu programa Artemis. Cilj tog programa je uspostava održive ljudske prisutnosti na Mjesecu, uključujući i izgradnju lunarne baze, a za to su potrebne pouzdane i snažne rakete sposobne za nošenje teškog tereta. Prema ugovorima, New Glenn je predviđen za ključnu ulogu - lansiranje teških teretnih landera Blue Moon na Mjesec.

Administrator NASA-e Jared Isaacman oglasio se nakon incidenta, istaknuvši složenost razvoja svemirske tehnologije. "NASA je svjesna anomalije koja se dogodila večeras. Svemirski letovi su neumoljivi, a razvoj novih teških lansirnih kapaciteta izuzetno je težak", stoji u njegovoj objavi na mreži X. "Radit ćemo s našim partnerima na podršci temeljitoj istrazi ove anomalije, procijeniti kratkoročne utjecaje na misije i vratiti se lansiranju raketa". Isaacman je dodao kako će NASA izvijestiti o potencijalnim utjecajima na misije Artemis i gradnju baze na Mjesecu čim procjene budu dostupne. Prema pisanju portala Wired, ova eksplozija najnoviji je u nizu problema za Bezosovu tvrtku.

Konkurencija ne miruje

Incident s New Glennom događa se u vrijeme žestoke konkurencije i brzog rasta u komercijalnoj svemirskoj industriji. Dok se Blue Origin suočava s istragom i obnovom, njegov glavni konkurent, SpaceX Elona Muska, nastavlja s gotovo nevjerojatnom učestalošću lansiranja. Kao jasan pokazatelj razlike u operativnom tempu, samo nekoliko sati nakon eksplozije na Cape Canaveralu, SpaceX je uspješno lansirao još jednu seriju svojih Starlink internetskih satelita. Tržištem dominira potražnja za lansiranjem velikih satelitskih konstelacija, poznatih kao mega-konstelacije, poput Starlinka i projekta Kuiper, što stvara ogroman pritisak na pružatelje usluga lansiranja da osiguraju pouzdanost i redovitost letova. Uz to, SpaceX ubrzano razvija svoj divovski Starship sustav, koji obećava još veće kapacitete i niže troškove, dodatno podižući ljestvicu za konkurente poput Blue Origina, koji se sada suočava s dugotrajnom istragom i značajnim odgodama.

*uz korištenje AI-ja