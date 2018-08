'Nećemo uzeti novac za knjige, ugrozit će nam dječji doplatak'

Društvene mreže su se pregrijale najavom kako će Grad Bjelovar novac za subvenciju školskih knjiga u iznosu od 300 kuna vraćati na žiroračun. Uostalom, ta je vijest nekoliko sati kasnije dobila i potvrdu na službenim stranicama Grada.

- Ako mi vrate 900 kuna na žiroračun, bojim se da ću iduće godine izgubiti pravo na dječji dodatak za troje djece jer ću s 900 kuna "ući" u viši platni razred - kazao nam je sugovornik, roditelj školaraca iz Bjelovara.

'Čekamo pojašnjenje Porezne'

Stoga najvjerojatnije neće tražiti povrat novca jer kroz godinu za troje djece dobije više novca kroz dječji doplatak.

No, to ne bi bilo ništa čudno da se na sjednici Gradskog vijeća održanoj 10. lipnja nije donijela odluka na prijedlog gradonačelnika Daria Hrebaka da će se novac od 300 kuna po djetetu za kupnju knjiga i pribora vratiti na tekući račun roditelja.

U poduljem odgovoru iz Gradske uprave, na koji smo čekali dva dana, navodi se kako su kontaktirali druge gradove i Poreznu upravu, te da se navedena uplata na žiroračun ne smatra drugim dohotkom. No, obzirom na negodovanje građana i nejasnoće, odluka o vrsti računa na koji će se upatiti novac se povlači.

- Dok se ne dobije službeni odgovor iz Porezne uprave o mogućnosti isplate na obje vrste računa (žiro i tekući), odluka se povlači - stoji između ostalog u odgovoru, gdje se navodi da je pogreškom u obrazloženju odluke GV navedeno da isplate idu na tekući račun.

Kako se Bjelovarčani vole uspoređivati s podravskom metropolom, Koprivnicom, dobili smo podatak da su tamo izdašnije ruke kod kupnje knjiga i radnih bilježnica.

U Koprivnici ide i puni iznos

- Ovisi o imovinskom cenzusu roditelja. Oni s najvećim prihodom imaju pravo na povrat od 10 posto u vrijednosti odžbenika, dok se za prvašiće novac vraća u punom iznosu - kazao je gradonačelnik Koprivnice, Michael Jakšić.

Novac će roditeljima, pri čemu oni s prosječnom plaćom i dvoje djece mogu računati na povrat u punom iznosu, sjesti na tekući račun. I u Gradu Đurđevcu, pojasnio je tamošnji prvi čovjek Hrvoje Janči, povrat ide na tekući račun. Slično je i u ostalim sredinama koje smo kontaktirali.

U petak su vijećnici GO SDP-a Bjelovara prozvali gradsku vlast za bahatost i šlamperaj.

Tema: Bolje obrazovanje 2018.