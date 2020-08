Nedaleko od Zagreba izrađuju se sjajni mali avioni po mjeri pojedinca

Štedljivi zrakoplovi predstavljaju budućnost prijevoza, a jedna od svjetski poznatih kompanija koja proizvodi te atraktivne letjelice za kojima mnogi žude u vlasništvu je slovenskog poduzetnika Ive Boscarola

<p>U traženju ideja za nove prometne pravce i konkretna rješenja koja bi trebala osigurati bržu povezanost i prijevoz, tržište se okrenulo malim <strong>ekonomičnim letjelicama </strong>koje čuvaju okoliš, a trenutno među najtraženijim proizvodima tog tipa u svijetu su letjelice iz <strong>grupacije Pipistrel</strong> čiji je osnivač, izvršni direktor i suvlasnik, slovenski poduzetnik <strong>Ivo Boscarol. </strong></p><h2>Avione iz Ajdovščine voli i NASA</h2><p>Pipistrel Group s podružnicama u Sloveniji, Italiji, Njemačkoj i Kini osvojila je brojne nagrade poput Europske poslovne nagrade (European Business Award) za <strong>najinovativniju kompaniju </strong>u EU-u u 2010. godini, a ima i dvije uzastopne pobjede na natjecanjima NASA Challenges 2007. i 2008. godine.</p><h2>Letjelice po mjeri pojedinaca</h2><p>Kompanija Pipistrel je svjetski prepoznata tvrtka, a njihov fokus usmjeren je na razvoj novih <strong>ekološki prihvatljivih zrakoplova</strong> i koncepata. Od 2014. aktivno rade na konceptu vozila E-VTOL i na konceptu <strong>letećeg vozila za UBER</strong>. Za taj popularni prijevozni servis tvrtka Pipistrel razvija miniliner letjelicu s 19 sjedala koja će biti<strong> nulte emisije i pogonjena vodikovim gorivim ćelijama</strong>. Njezina konstrukcija bazira se na revolucionarnom konceptu zračnog transporta po načelu „od prozora do prozora" s autonomnim električnim vozilima, zbog čega bi <strong>gradski prijevoz </strong>trebao postati učinkovitiji, sigurniji i čistiji.</p><p>Boscarol je jedan od najuspješnijih slovenskih biznismena, a njegovi avioni se naručuju diljem svijeta. Jedan od posljednjih zaključenih ugovora bio je onaj<strong> vrijedan više milijuna eura</strong> za izradu lakih aviona za izviđanje i obuku zračnih snaga Indije. <br/> U Kini su također izgrađene dvije tvornice "Pipistrelovih" aviona, jedna za Ultralight-letjelice, jedna za "Panthere". To je bio ujedno i najveći kineski posao s EU u 2016. godini, a investicija je iznosila 500 milijuna eura.</p><h2>Od Beograda do Osla sa samo 100 litara goriva</h2><p>Ključna Boscarolova ideja je – <strong>"zeleno letenje"</strong>, energetski učinkovito. Njegove letjelice zbog <strong>stabilnih platformi velikog doleta</strong> i izdržljivosti u zraku te ekonomičnosti i dobrih ekoloških karakteristika često kupuju organizacije za n<strong>adzor lovnih i ribolovnih područja</strong>. Pipistrelovi avioni zahvaljujući naprednoj aerodinamici <strong>troše malo goriva</strong>, a neki modeli mogu preletjeti razdaljinu od Beograda do Osla sa 100 litara goriva. </p>