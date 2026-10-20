NEMA KUPNJE NA VELIKO Apple je ograničio kupnju novog iPhonea Duo na dva po kupcu

Zbog iznimno velike potražnje, Apple je u svojoj službenoj online trgovini uveo strogo ograničenje za kupnju svog prvog preklopnog pametnog telefona. Kupci diljem svijeta sada mogu naručiti maksimalno dva iPhone Duo uređaja po osobi. Ograničenje je primijećeno u brojnim zemljama, uključujući SAD, Japan, Španjolsku i Ujedinjeno Kraljevstvo. Ako kupac pokuša dodati više od dva komada u košaricu na službenoj stranici, sustav automatski blokira daljnji proces naplate.

​- Maksimalno 2 iPhone Duo se mogu kupiti po kupcu. Molimo prilagodite ukupnu količinu iPhone Duo u vašoj narudžbi prije nego što nastavite s plaćanjem - stoji u obavijesti koju izbacuje Appleova trgovina.

Nije točno jasno kada je tehnološki div aktivirao ovu mjeru za prvi Appleov preklopni telefon. Prednarudžbe su krenule 16. listopada, a neki korisnici na internetskim forumima tvrde da su tada uspjeli naručiti veće količine. Analitičari smatraju da tvrtka ovim potezom pokušava spriječiti preprodavače koji kupuju velike zalihe kako bi ih kasnije prodavali po višim cijenama.

Isporuke se pomiču na sljedeću godinu

Potražnja za novim uređajem s vanjskim zaslonom od 5,4 inča i unutarnjim od 7,6 inča potpuno je premašila početne projekcije. Sve dostupne zalihe namijenjene za isporuku na sam dan izlaska rasprodane su u samo nekoliko minuta.

Zbog toga su se datumi isporuke za nove narudžbe u Appleovoj trgovini brzo pomaknuli sve do 22. siječnja 2027. godine. Iz tvrtke su ranije poručili kako je interes kupaca bio potpuno izvanredan te da su morali prilagoditi datume dostave. Ipak, neki kupci prijavljuju da im se procjena vremena dostave neočekivano pomaknula na ranije termine, što ukazuje na to da proizvodnja možda ubrzava.

Zanimljivo je da kupci u Japanu i Južnoj Koreji uređaj na službeni dan izlaska, 23. listopada, neće moći uopće kupiti bez prethodne rezervacije. Objavljeno je da prodaje u fizičkim trgovinama u tim zemljama na prvi dan jednostavno neće biti za slučajne prolaznike.

Povijest sličnih ograničenja

Ovo nije prvi put da Apple mora obuzdavati masovnu kupnju svojih najtraženijih proizvoda. Kada je tvrtka na tržište izbacila prvi iPhone 2007. godine, također je ograničila prodaju na dva uređaja po osobi.

Ista strategija primijenjena je i u ožujku 2020. godine tijekom prvog vala pandemije. Tada su veliki poremećaji u lancu opskrbe prisilili tvrtku da uvede stroge kvote za čak nekoliko modela pametnih telefona iz ponude.

Dok brojni kupci čekaju službene pošiljke koje će kasniti mjesecima, neki drugi trgovački lanci još uvijek nude nešto ranije datume. Prema trenutnim podacima iz američkih trgovina, zalihe snažnije verzije od 512 gigabajta stižu već 10. studenog, dok će manji model biti dostupan sredinom prosinca.