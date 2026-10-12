Nema struje? Nema problema. Mastercard omogućuje plaćanje karticama i kad nema interneta

Mastercard uvodi nova pravila koja će omogućiti plaćanje karticama i u slučaju prekida internetske veze ili nestanka električne energije. Od veljače 2027. sve novoizdane Mastercard kartice u Europi morat će podržavati offline plaćanja, a do svibnja iste godine tu će mogućnost morati imati i svi novi platni terminali te oni kojima se zamjenjuju postojeći. Potreba za takvim rješenjem postala je očita tijekom velikog nestanka struje u Španjolskoj i Portugalu u travnju 2025. godine, kada je, prema procjenama, oko 55 milijuna ljudi ostalo bez mogućnosti digitalnog plaćanja.

Nakon uvođenja novih pravila, kupci će i tijekom prekida mrežne veze moći karticom plaćati osnovne potrepštine u supermarketima, trgovinama, na benzinskim postajama i u ljekarnama. Offline plaćanja bit će moguća i na automatima za kupnju karata te drugim automatima u prometu.

Postupak će funkcionirati umetanjem kartice u terminal i unosom PIN-a, dok će se transakcija odobravati bez potrebe za trenutačnom vezom s platnim sustavom. Na čipu kartice sigurno će se pohranjivati unaprijed određena ograničenja potrošnje, a transakcije će se moći odobravati izravno na terminalu do iznosa koji odredi banka izdavateljica. Taj će limit moći iznositi najviše 200 eura po transakciji.

Kada se mrežna veza ponovno uspostavi, transakcije će se poslati na obračun. To znači da će se plaćanja moći nastaviti i kada uobičajeni sustavi za autorizaciju kartica privremeno nisu dostupni, pod uvjetom da su kartica i terminal opremljeni potrebnom tehnologijom.

Mastercard je ovu mogućnost već uveo u Danskoj, Švedskoj, Estoniji i Latviji. Tijekom nedavnog nevremena u Latviji kartična plaćanja nastavila su se odvijati u trgovinama koje su se električnom energijom opskrbljivale iz lokalnih generatora. U Danskoj su pak ovog proljeća, nakon što su terminali zbog tehničkog problema izgubili vezu s platnim sustavom, posebni postupci za krizne situacije omogućili nastavak velikog broja transakcija na ključnim prodajnim mjestima.

Tvrtka je nova pravila pripremila nakon usklađivanja s partnerima, nacionalnim vladama, regulatorima i središnjim bankama. Širenje offline plaćanja dio je širih ulaganja u otpornost europske platne infrastrukture, lokalne sustave i kibernetičku sigurnost.

„Kada nestane električne energije ili dođe do prekida mrežne veze, ljudi i dalje trebaju kupovati hranu, gorivo i lijekove. Vidjeli smo da offline plaćanja doista mogu pomoći”, rekao je Brice van de Walle, izvršni potpredsjednik za Core Payments u Mastercardu. Dodao je kako širenje tehnologije diljem Europe treba omogućiti ljudima da nastave plaćati ono što im je potrebno i kada se dogode nepredviđene situacije.