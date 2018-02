Nema više uhođenja: Instagram javlja kad ste snimali 'Storiese'

Instagram će vas sada obavijestiti ako je netko odlučio spremiti screenshot vaših Storiesa (Priča), ali ovo vrijedi i u drugom smjeru, pa ćete znati kad je netko odlučio u svoju galeriju spremiti sliku koju vi niste željeli zauvijek zabilježiti.

Naime, Instagram će 'cinkati' ljude koji su spremili screenshot ili snimili video ekrana tako što će pored njihovog imena staviti ikonu u obliku zvjezdice.

who gave you this horrible idea? @instagram pic.twitter.com/W97knOXS2O