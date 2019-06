Neograničen internet nije skup, ali cijeli paket će vas koštati

Mobiteli su većini korisnika postali glavni, mnogima čak i jedini uređaji kojima komuniciraju, rade i zabavljaju se. No, sve ranije u mjesecu stižu im poruke da su potrošili promet iz tarife i da dalje mogu surfati po drugim uvjetima, uglavnom značajno sporije.

Sve su češće “neograničene” tarife s golemim podatkovnim prometom po velikim brzinama.

Hrvatski Telekom nudi Neograničenu tarifu za 199 kuna uz Magentu 1 (veza s MAX paketom) ili 249 kuna u promo razdoblju (inače je 299 kuna). Korisnici mogu razgovarati koliko žele u HT-ovoj mreži te 5000 minuta ili poruka iskoristiti kod drugih, a internet je neograničen. Ipak, nakon potrošenih 60 GB prometa treba poslati SMS za dodatnih 10 GB, što se može raditi više puta i bez naknade. To su uveli, kažu, zbog zaštite od neželjenih spajanja i jednake kvaliteta usluge za sve. U tom paketu nude i osnovni MAXtv To Go.

Imaju i Stream On opciju za 50 kuna koja osigurava neograničen promet na videoaplikacijama (YouTube, HBO GO, Netflix, MAXtv To Go).

Tele2 nudi Bezbroj GB za 84 kune uz tarife Raspali za 85 kuna ili Ekipna za 150 kuna, pa vas tako neograničeno surfanje košta 169 kuna mjesečno. Korisnik ima 5 GB prometa po danu. Potom treba potvrditi želi li dalje surfati i svaki put će dobiti još 2 GB.

Neograničen Net je opcija u A1. Od srpnja će stajati 100 kuna mjesečno, a trenutno je 40 kuna. U Tarifi L je uključen kao opcija kad se uzima s novim uređajem i cijena tarife je 249 kuna kad prelazite u A1 od drugog operatera. Mobilna M bez kupovine uređaja mjesečno košta 169 kuna, na što treba dodati trenutnih 40 kn. Njihov je limit 100 GB prometa po maksimalnoj brzini, a poslije pada na 2 Mbps.

Za 30 kuna može se uključiti neograničeni promet za glazbene servise ili 50 kuna za video streaming.

Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM) ne regulira nuđenje neograničenih tarifa. Kažu da im je važno je li korisnik bio upoznat sa svim detaljima tarifnog paketa te je li to navedeno u pretplatničkom ugovoru. Ako nije, HAKOM mu daje pravo da raskine ugovor bez naknade za prijevremeni raskid.