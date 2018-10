Neograničeno, novo, korisno i bezbrižno - 4 novosti vibera

Update aplikacija - u pravilu ga radimo vrlo neredovito i odgađamo trenutak dok ne naiđe neki zgodniji, no prema statistikama updateanja, taj trenutak nikada ne stigne. Time propuštamo poboljšanu funkcionalnost aplikacije, kao i nove i korisne opcije koje nove verzije donose, a kojima je cilj naše korisničko iskustvo učiniti puno boljim. Štoviše, nove verzije imaju poboljšane performanse, stabilnost i sigurnost i čine naše putovanje sigurnijim i bezopasnijim.

U posljednje vrijeme svaki Viberov update zaista donosi mnogo novih alata za učinkovitu, laku i besplatnu komunikaciju. U slučaju da ste propustili najnovije korisne opcije, pogledajmo i otkrijmo zajedno zašto redoviti update Vibera donosi nove alate koji zaista mijenjaju pravila igre.

1. COMMUNITY ZA SVAKOGA





Viber svim korisnicima aplikacije polako omogućuje cool opciju pokretanja vlastitog Communityja. Viber Community je chat super-grupa s neograničenim brojem članova, u kojoj korisnici mogu razmjenjivati poruke i međusobno razgovarati, uz mnogo više naprednih opcija kakve ne postoje u običnim Viber grupama - i sve to u samo par jednostavnih koraka. Dovoljno je kliknuti na gumb "Novi Community", odabrati kontakte koje želite dodati u grupu i Communityju dati ime po želji - vaše novo mjesto za dijeljenje sadržaja i razgovore o zajedničkim interesima spremno je za korištenje i okupljanje ljudi uz različite uloge i više razina moderiranja za administratore.

Isprobajte: Posjetite Viber i kliknite na gumb Nova poruka, zatim odaberite opciju Novi Community i pratite korake



Dostupno za: Android i iOS

Primjeri:





2. UREĐIVANJE PORUKA





Tako je, opcija koju smo svi željno iščekivali, bilo zbog nepažljivog tipkanja, prakticiranja slanja poruka dok smo pijani ili samo nesnalaženja s gramatikom, svi znamo o čemu se radi. Naše objave na društvenim mrežama oduvijek su imale ovu opciju, ali poruke u chatovima čvrsto su se odupirale ikakvoj izmjeni i svjedočile o našim vrlim jezičnim vještinama. Nasreću, Viber nam odnedavno nudi opciju naknadnog uređivanja već poslanih poruka u ipak nešto točnije izjave, po pitanju i sadržaja i gramatike. nema više beskrajnih poruka koje započinju s * i objašnjenjem što je zapravo trebalo pisati, samo odaberite poruku kojoj treba malo uljepšavanja i uredite je jednim klikom.

Raspoloživo za: Android, a vrlo brzo izlazi i verzija za iOs.

3. PREVOĐENJE





S jednim od posljednjih updatea, vaša omiljena chat aplikacija pobrinula se ispuniti sve vaše korisničke želje za komunikacijom bez ograničenja. U ponekim aplikacijama već smo vidjeli alat za prevođenje, ali nikada u kontekstu chata uživo, a pogotovo chata 1-na-1. Zahvaljujući ovom korisnom malom alatu, jednostavnim klikom gumba odsada u sekundi možete tečno razgovarati s ljudima koji dijele vaše interese, bez obzira odakle dolaze , ili kojim jezikom govore. Bilo da u Communityjima tražite informacije za neko buduće putovanje ili ste zabrinuti jer vam mačka u posljednje vrijeme nije sva svoja, svoja pitanja i savjete možete dijeliti s ljudima širom svijeta koristeći svoj materinji jezik. Preskočite tu neugodnu prepreku koja vam je u prošlosti radila probleme, i to bez instaliranja dodatnih aplikacija koje vam samo troše memoriju i mjesto na ekranu.

Isprobajte uređivanje: Dugo kliknite na poruku kako biste otvorili opcije. Odaberite Prevedi. Poruka će automatski biti prevedena na jezik na kojem koristite Viber, no možete odabrati prevođenje na bilo koji drugi jezik. Sve što vam je potrebno za "chat bez granica" već je dostupno za Android, a uskoro dolazi i na iOS.





4. NEPROČITANE PORUKE



Za korisnike desktop verzije Vibera, a pogotovo one koji ga koriste primarno za poslovnu komunikaciju, stiže još jedan cool "hack": ako primite poruku, ali ste zauzeti i ne stignete odgovoriti, možete je zadržati na vrhu liste poruka sve dok ne uhvatite vremena posvetiti joj se. Prijeđite strelicom miša preko chat kartice i kliknite na maleni trokut, pa birajte između opcija: a) Zadani redoslijed (kako biste svoje Viber poruke zadržali u redoslijedu kojim su nastale) ili b) Nepročitane poruke na vrhu (Viber nepročitane poruke uvijek drži na vrhu kako ne biste zaboravili na važne vijesti i nove poruke vaših kontakata); kao i opcije c) Označi sve kao pročitano - ako ste u međuvremenu obaviješteni o svemu i na listi ne želite neotvorene poruke.

Svaki je update važan kad želite podijeliti dobre vijesti s drugima, stoga isprobajte najnovije funkcionalnosti i budite upoznati s novim modernim opcijama. Putem svoje najdraže chat aplikacije slobodno i neograničeno komunicirajte s najbližim prijateljima, grupom kolega, pa i s cijelim svijetom, a sve to na pouzdan i razumljiv način i nikad ne propustite vijesti koje su vam zaista bitne.