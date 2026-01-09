Neviđeno na ISS-u: zbog zdravstvenog problema vraćaju cijelu posadu Crew 11 ranije

NASA je 8. siječnja 2026. objavila da će misija SpaceX Crew 11 završiti ranije nego što je planirano, upravo zbog ‘medicinske situacije’ koja je pogodila jednog člana posade na ISS-u. Ovo je prvi put u 25 godina rada postaje da se posada vraća prije roka zbog zdravstvenog razloga, a NASA naglašava da se radi o oprezu i sigurnosti, ne o panici.

U Crew 11 su NASA-ini astronauti Zena Cardman i Mike Fincke, japanski astronaut Kimiya Yui te ruski kozmonaut Oleg Platonov. Na ISS su stigli početkom kolovoza 2025. i trebali su ostati do svibnja 2026., ali sada će se vratiti ‘u idućim danima’, ranije od planiranog.

Zbog situacije je već otkazana i planirana svemirska šetnja 8. siječnja, u kojoj su Cardman i Fincke trebali raditi pripreme za buduće postavljanje solarnih panela. NASA je još 7. siječnja u kratkoj objavi rekla da je zdravstveni problem nastao dan ranije popodne, da je stanje stabilno i da zbog medicinske privatnosti neće dijeliti detalje.

Reuters piše da je NASA-in administrator Jared Isaacman rekao kako su za dijagnostiku i liječenje potrebne mogućnosti koje na ISS-u nisu dostupne, pa se zato ide na raniji povratak. NASA u novijoj objavi dodaje da s SpaceX-om i međunarodnim partnerima razmatra opcije povratka Crew 11 te mogućnost da se lansiranje Crew 12 pomakne unaprijed, kako bi se raspored posade na postaji uredno pokrio.

Važno je i što ovo znači za postaju: ISS uvijek ima ‘spasonosno vozilo’ za povratak, danas su to najčešće Crew Dragon i Soyuz, ali ovakav scenarij s ranijim povratkom cijele četvorke zbog jednog člana dosad se nije dogodio. AP navodi da će na ISS-u ostati drugi astronauti i kozmonauti te da se rad postaje nastavlja normalno, uz prilagodbu rasporeda.