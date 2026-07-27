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Nevjerojatna snimka se širi: Ovom električnom autu je ispao motor, ali on i dalje vozi...

Piše Autostart,
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Nevjerojatna snimka se širi: Ovom električnom autu je ispao motor, ali on i dalje vozi...
Foto: Screenshoot/
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natoč prizoru koji izgleda kao posljedica katastrofalnog kvara, SUV je i dalje mogao voziti. Snimka je odmah pokrenula rasprave o kvaliteti kineskih automobila

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Društvenim mrežama u Kini proširila se nevjerojatna snimka električnog BYD Tanga koji se kroz poplavljenu ulicu u Shenyangu kreće sa stražnjim elektromotorom koji visi ispod vozila. Veliki metalni sklop potpuno se odvojio od nosača i vukao po cesti, a s automobilom ga je povezivao još samo narančasti visokonaponski kabel. Unatoč prizoru koji izgleda kao posljedica katastrofalnog kvara, SUV je i dalje mogao voziti.

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