Nevjerojatna snimka se širi: Ovom električnom autu je ispao motor, ali on i dalje vozi...

Društvenim mrežama u Kini proširila se nevjerojatna snimka električnog BYD Tanga koji se kroz poplavljenu ulicu u Shenyangu kreće sa stražnjim elektromotorom koji visi ispod vozila. Veliki metalni sklop potpuno se odvojio od nosača i vukao po cesti, a s automobilom ga je povezivao još samo narančasti visokonaponski kabel. Unatoč prizoru koji izgleda kao posljedica katastrofalnog kvara, SUV je i dalje mogao voziti.



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