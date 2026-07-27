Xiaomijev hit s dva ekrana ove godine bi trebao stići u Europu

Xiaomi mijenja svoju dugogodišnju strategiju i priprema globalno lansiranje svojeg idućeg premium telefona, modela Xiaomi 18 Pro. Za razliku od prethodnika koji je ostao ekskluziva za kinesko tržište, ovaj uređaj, kodnog imena "Venice", trebao bi biti dostupan i kupcima u Europi, što je značajan zaokret za kompaniju.

Potvrđen dolazak u Europu, ali bez Indije

Informacije iz Mi Code baze podataka potvrđuju da se globalna varijanta (26122PN61G) sprema za tržišta Turske, Europskog gospodarskog prostora (EEA), Rusije, Tajvana i Japana. Ovaj potez je važan jer 18 Pro donosi i sekundarni zaslon na poleđini, značajku koja je izazvala veliko zanimanje na modelu 17 Pro, ali i razočaranje jer je ostala ograničena na Kinu. Time Xiaomi ispravlja taj propust i nudi međunarodnoj publici puno iskustvo, a ne oslabljenu verziju flagshipa. Zanimljivo je da Indija, jedno od ključnih Xiaomijevih tržišta, prema trenutnim podacima nije na popisu za Pro model, iako će tamo navodno stići osnovni i novi Pro Max model.

Vrhunske specifikacije za borbu s konkurencijom

Xiaomi 18 Pro donosi hardver s vrha ponude za natjecanje s najjačim igračima poput Samsunga i Applea. Uređaj će pokretati Qualcommov Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro čipset, što jamči vrhunske performanse. Glavni adut je sustav kamera. Očekuju se dva nova SmartSens senzora od 200 MP, pri čemu glavni ima veliki format od 1/1,28 inča i naprednu LOFIC HDR 3.0 tehnologiju za superiorne detalje u slabom svjetlu. Spominje se i telefoto kamera od 200 MP Samsung ISOCELL HP5 te ultraširoka od 50 MP. Autonomiju bi trebala osigurati masivna baterija kapaciteta oko 7000 mAh, s podrškom za 100W žično i 50W bežično punjenje. Tu je i namjenska AI tipka, što sugerira duboku integraciju umjetne inteligencije u novi HyperOS 4.

*uz korištenje AI-ja