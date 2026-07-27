Istraživanje nizozemskog automobilskog kluba ANWB pokazalo je da je put kroz Europu ovoga ljeta najjeftinije odraditi s dizelskim automobilom
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Putovanje kroz Europu na dizel je najjeftinije. Struja je skuplja
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Električni automobil u svakodnevnoj vožnji najčešće donosi niže troškove energije, osobito kada se puni kod kuće. No na dugim autocestovnim putovanjima računica može izgledati potpuno drukčije. Istraživanje nizozemskog automobilskog kluba ANWB pokazalo je da je put kroz Europu od Utrechta do Barcelone i natrag ovoga ljeta najjeftinije odraditi s dizelskim automobilom.
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