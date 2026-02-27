New York tuži Valve, tvrde da njihovi 'loot boxovi' u igrama navlače djecu na kockanje

Državna tužiteljica New Yorka, Letitia James, podigla je tužbu protiv tvrtke Valve, optužujući ih za promicanje ilegalnog kockanja putem svojih popularnih videoigara. Ured tužiteljice proveo je istragu i zaključio da Valve omogućuje kockanje poticanjem korisnika da plaćaju za priliku osvajanja rijetkih predmeta iz takozvanih "loot boxova" (kutija s plijenom) u igrama Counter-Strike 2, Team Fortress 2 i Dota 2.

Tužba: Model koji predstavlja suštinsko kockanje

U tužbi se naglašava kako su Valveovi "loot boxovi" "posebno štetni" jer su spomenute igre iznimno popularne među djecom i tinejdžerima. Model u kojem igrač mora platiti i otvoriti misterioznu škrinju za mogućnost osvajanja vrijednih virtualnih predmeta opisan je kao "suštinsko kockanje". Tužba se poziva na istraživanja koja pokazuju da su osobe koje se u ranoj dobi upoznaju s kockanjem pod značajno većim rizikom od razvoja ovisnosti kasnije u životu, a također se podsjeća da je kockanje u državi New York većinom ilegalno.

Igrači moraju kupiti i škrinje i ključeve da bi ih mogli otvoriti, a Valve je, prema navodima, samo od prodaje ključeva za Counter-Strike zaradio milijarde dolara. U tužbi stoji da je tvrtka uprihodila i desetke milijuna dolara u naknadama od prodaje virtualnih predmeta na svojem Steam Community Marketu. Osim što predmete mogu prodavati na Steamu za sredstva koja se pripisuju njihovom virtualnom novčaniku, igrači ih mogu prodavati i na tržištima trećih strana za pravi novac.

Valve tvrdi da nema veze s tržištima za pravi novac

Prema istrazi ureda tužiteljice James, Valve ne samo da tolerira, već i olakšava te čak pomaže rad tržišta trećih strana. Iako je Engadget zatražio komentar od Valvea, odgovor još nije stigao. Međutim, tvrtka je ranije negirala bilo kakvu povezanost s web stranicama trećih strana koje omogućuju prodaju predmeta iz njihovih igara za stvarni novac. U odgovoru na upit Danske uprave za kockanje, iz Valvea su objasnili da te web stranice koriste lažne korisničke račune za prodaju i primanje predmeta na Steamu u zamjenu za gotovinu.

"Takvo ponašanje predstavlja kršenje naših uvjeta pružanja usluge", poručili su tada iz Valvea.

Ogromno tržište i višemilijunski zahtjevi

U tužbi se također ističe postojanje golemog tržišta za "skinove" u igri Counter-Strike te se referencira na Bloombergov članak koji je izvijestio da je vrijednost tog tržišta već premašila 4,3 milijarde dolara. Kao primjer prodaje predmeta iz igre za stvarni novac, navodi se prodaja AK-47 "skina" za Counter-Strike 2 iz 2024. godine za nevjerojatnih milijun dolara. Ured državne tužiteljice traži od suda da naloži Valveu prestanak kršenja zakona New Yorka, da se odrekne novca koji je navodno zaradio ilegalnim aktivnostima te da plati kaznu u iznosu trostruko većem od ilegalno stečene zarade.