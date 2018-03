Newman: Bez ljudi tehnologija ne može dobiti pravo značenje

Na ovogodišnjem Digital Takeoveru posjetitelji su imali priliku poslušati predavanje Daniela Newmana koji je glavni analitičar tvrtke Futurum Reasearch i CEO Broadsuite Media grupe. Iako je veliki zaljubljenik u tehnologiju, vjeruje da ona može dosegnuti svoj puni potencijal jedino kada je povezana s ljudima. Newman je na inspirativan način uz primjere iz svojih knjiga (od njih ukupno šest koje je napisao) ispričao što dijeli uspješne kompanije od onih koje to nisu. Naglasio je da uspješnu digitalizaciju ne čine samo tehnologija i inovacija nego cjelokupna kultura transformacije.

Priča o tvrtkama jednorozima i zmajevima

Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Prva knjiga koju je Newman napisao zove se Bulding Dragons, a u svom je predavanju ispričao koja je razlika između tvrtki jednoroga i tvrtki zmajeva. Tvrtke poput Snapchata, Ubera pa čak i Facebooka u mlađim danima, Newman je nazvao jednorozima. Opisao ih je kao nove kompanije koje vrlo brzo rastu te postaju uspješne i to ne sasvim u smislu zarade i kapitala, nego načina na koji se prilagođavaju korisnicima i njihovim potrebama. Ipak, Newman je napomenuo kako samo jedna od milijun takvih ideja vrlo brzo postane uspješna.

S druge strane, naglasio je da postoje tvrtke koje rastu i prilagođavaju se promjenama i tržištu, one koje prolaze kroz brojne izazove i uspješno se transformiraju. Takve tvrtke naziva zmajevima. IBM, Dell i Microsoft kompanije su koje su stvorene da budu jedno, a s vremenom su postale nešto sasvim drugo. Primjerice, IBM je u početku bio isključivo hardverska tvrtka, a danas je lider u cloud tehnologiji i umjetnoj inteligenciji.

Pričom od jednorozima i zmajevima, Newman je zapravo poručio zašto zmajevi pobjeđuju. Naglasio je da mnogi poduzetnici i vlasnici kompanija misle da moraju biti novi Uber ili Snapchat kako bi bili uspješni, a što zapravo nije ispravno razmišljanje. Puno je važnije izgraditi poduzeće koje će se uspješno prilagođavati novim tehnologijama, prepoznati što je važno za korisnike danas ali i sutra, te zadržati fokus i vodstvo.

Futureproof: 7 ključnih stupova za uspjeh digitalne transformacije

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

'Promjene će se nastaviti sve brže, a samo oni koji se uspiju prilagoditi, mijenjati i inovirati će preživjeti', Newmanov je zaključak nakon rada s najvećim svjetskim tehnološkim brendovima i istraživanja njihovog poslovanja. Svoje zaključke o uspješnim kompanijama je objedinio u svojoj knjizi Futureproof: 7 ključnih stupova za uspjeh digitalne transformacije, a na konferenciji je otkrio o čemu je riječ.

Prvi stup - iskustvo

Newman je naveo primjer tvrtke Disney koja je i prije digitalizacije koristila podatke kako bi unaprijedila korisničko iskustvo. Djelatnici zabavnog parka dobili su zadatak da prate posjetitelje i koliko koraka su spremni napraviti prije nego bace prazne omote od hrane ili plastične čaše. Došli su do brojke od 25 koraka. Uprava Disneyja odlučila je postaviti koševe za smeće u krugu od 25 koraka od štandova s hranom. To je samo jedan od poteza zbog kojih su Disney zabavni parkovi postali poznati po čistoći i urednosti. S razvojem tehnologija, Disney neprekidno radi na poboljšanju korisničkog iskustva pa danas na ulazu uručuju narukvice koje prate što njihovi posjetitelji vole.

Drugi stup - ljudi

Newman je istaknuo važnost komunikacije i odnosa s kupcima i klijentima. Kao primjer je naveo trgovinu odjećom Nordstrom u kojoj su napravili aplikaciju uz koju je moguće fotografirati određeni odjevni komad i pronaći slične u trgovini. No, kupci zasigurno ne kupuju tamo zbog aplikacije jer bi isto tako kupnju mogli obavljati online. U njihovim trgovinama svakom kupcu pristupaju s maksimalnom pažnjom, što se odrazilo na poslovanje jer ljudi vole kupovati kod njih i rado se vraćaju. I to nije samo zbog politike odnosa prema kupcima nego i zbog toga što Nordstrom cijeni svoje zaposlenike te su oni zadovoljni svojim poslom, a to se odražava i na odnos prema kupcu.

Treći stup - promjene

Rekavši kako ljudi ne vole promjene, još manje vole kad sve ostaje isto, Newman je predstavio treći stup - promjene. Među tvrtkama koje su mijenjale svoje poslovanje naveo je jednu privatnu kliniku uz jezero Tahoe u Kaliforniji, u kojoj doktori nisu voljeli raditi, a zadovoljstvo korisnika nije bilo zadovoljavajuće. Uz sve to, na njihovom području najavljeno je otvaranje nove, velike bolnice u vlasništvu jedne svjetske kompanije. Znali su da se moraju promijeniti te su odlučili uz korištenje novih tehnologija unaprijediti korisničko iskustvo pacijenata koji su već pri ulasku u bolnicu mogli koristiti njihove aplikacije. U manje od 18 mjeseci povećali su zadovoljstvo pacijenata, ali i djelatnika, zaposlili nove liječnike te spriječili dolazak konkurenta u njihov grad.

'Transformacija je krug,a ne jedna promjena. Potrebno je neprestano se prilagođavati i mijenjati', naglasio je Newman.

Četvrti stup – Inovacija

Govoreći o inovaciji, Newman je spomenuo da ne postoji točna definicija inovacije i da zasigurno svatko iz publike ima drugačiji pogled na inovaciju. Dodao je kako se o neuspjehu često govori kao o nečemu što nije dobro i nije cool, ali da je zapravo koristan jer nam pokazuje kako trebamo razvijati proizvod, uslugu i samo poslovanje. Kao primjer inovativnih tvrtki naveo je Trek, BMW, Nabtesco i Honda.

'Podbaciti brzo kako bi uspjeli još brže je više od slogana', rekao je Newman.

U svom predavanju govorio je i o jednom kompaniji koja se bavi proizvodnjom igračaka, a koja je ranije imala tradicionalan model osmišljavanja novih proizvoda. Njihov tim je godišnje izbacio 10 novih igračaka na tržište. Uskoro su shvatili da takav model nije održiv. Odlučili su osmisliti puno veći broj proizvoda. Tako su došli do 1000 novih ideja i napravili prototip za njih, a samo 37 ih je proglašeno kao potencijalno uspješnim za lansiranje na tržište.

'Neke tvrtke inovacije razvijaju u tajnosti – poput Applea, druge tvrtke otvoreno pozivaju zaposlenike da se uključe u inovacije', rekao je Newman i naglasio kako najbolje ideje često dolaze od zaposlenika, ali kako ih se za to treba ohrabrivati i platiti.

Peti stup - vodstvo

Kao primjer dobrog vodstva Newman je naveo CEO-a Microsofta Satyja Nadella, koji je ustrajao na promjenama unatoč strahu od dioničara te time odveo kompaniju na pravi put.

'Digitalna transformacija su ljudi i zato je vodstvo važno. Ono mora znati balansirati između humanosti, poniznosti, rizika i rušenja pravila', rekao je Newman.

Šesti stup – tehnologija

Tehnološke inovacije nam omogućavaju promjene i tu se Newman referirao na sve prijašnje stupove digitalne transformacije te naglasio kako je tehnologija samo dio njih. Ljudi su i dalje najvažniji jer bez njih tehnologija ne može dobiti pravo značenje. Ona nam omogućuje veću produktivnost i kapacitete, nove alate i automatizaciju kao i revoluciju u sigurnosti, istaknuo je Newman u predavanju. Dodao je kako automatizacija neće nužno uzrokovati gubitak radnih mjesta nego omogućiti poboljšanje rada.

Sedmi stup - kultura

'Ako je kultura tvrtke slaba, u bilo što da uložite neće uspjeti. Digitalna transformacija i ulaganje u tehnologiju bez prave organizacijske kulture neće ostvariti povrat' naglasio je Daniel.

Usporedio je pristup Ubera i Lyfta, kao i aviokompanije Southwest i United čije se kulture i odnos prema ljudima znatno razlikuju. Uber je prošao kulturnu revoluciju i susreo se s mnogim izazovima, dok je Lyft nešto drugačija tvrtka, ali jedna od prvih koja je omogućila davanje napojnica vozačima. Iako to možda djeluje kao mala stvar, Lyft je na taj način pokazao da cijeni svoje zaposlenike.

Kao 12 ključnih dimenzija organizacijske kulture Newman je naveo: svrhu, vodstvo, moral, fokus, originalnost, prilagodljivost, agilnost, samosvijest, talent, disciplinu, hrabrost, autentičnost i reputaciju. Navedeni stupovi digitalne transformacije i sve o čemu je Daniel Newman govorio na Digital Takeoveru pokazuju kako je potrebno neprestano prilagođavati se i mijenjati, a da tehnologija nije pravo rješenje za uspjeh, nego ljudi koji ju koriste.

Tema: Digital Takeover