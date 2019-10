Ni jedan nije lijep kao 208: Mali auto podigao je veliku prašinu

Otkada je Peugeot 205 “podigao prašinu” na tržištu gradskih automobila Peugeot ne prestaje s uspjesima u ovoj klasi. Do danas su iz tvornica izašla 22 milijuna primjeraka, svaki mali Peugeot bio je prodajni hit. S razlogom, jer svaki je imao “ono nešto”. Tako je i s novom generacijom, s time što moramo naglasiti kako se ovdje “ono nešto” ističe više nego kod bilo kojega modela dosad. Novi 208 poseban je automobil u svakomu pogledu. U to smo se uspjeli uvjeriti tijekom testnih vožnji na svjetskoj prezentaciji u Portugalu, gdje smo u raznim varijantama novoga 208 prevalili više od 208 kilometara.

Već na prvi pogled 208 ostavlja odličan dojam. Dizajnom se radikalno razlikuje od svojega prethodnika te slijedi trendove koje su Francuzi pokrenuli svojom “megauspješnicom” 3008 i nastavili aktualnim 508. Sprijeda, straga, s boka... Gdje god ga pogledate 208 izgleda originalno,malih auta, a opet izrazito dopadljivo i poprilično elegantno. I u unutrašnjosti je preuzeto najbolje od “novoga Peugeotova dizajnerskog vala”. Originalnikoncept s malim upravljačem,iznad njega, središnja konzola s velikim zaslonom i “avionskim tipkama” ukrašenima metalom... U TOP izvedbama tu su elegantna futuristička ručica automatskoga mjenjača, koža na sjedalima... Teško se može bolje u autu iz gradske klase. Tako simpatično, atraktivno, dinamično i originalno nije već godinama izgledao neki novi mali auto. No nije sve u izgledu.

Foto: Peugeot

Novi 208 “ima nešto za reći” i u vezi s tehnologijama. Ubuduće će voziti i pogonjen strujom. Takva verzija poprilično je dojmljiva. S baterijom čiji je kapacitet 50 kWh i s 340 kilometara deklariranoga dosega (WLTP) e-208 je trenutno najimpresivniji gradski električni auto na tržištu. Ima 136 KS i poput tipičnog električnog automobila oduševljava svojim startom, ubrzanjima i međuubrzanjima. Sprint do 100 km/h traje samo 8,1 sekundu. U Peugeotu su uvjereni da će svaki deseti prodani 208 biti električni, a zasad se čak 25 posto od ukupnih narudžbi 208 odnosi na električnu verziju.

Foto: Peugeot



No takvu popularnost električnoga modela teško možemo očekivati u Hrvatskoj. Naime, s očekivanom cijenom, koja bi trebala biti otprilike dvostruko veća od cijene osnovnoga modela, e-208 ne može postati vrlo tražena roba na našemu siromašnijem tržištu. Ovdje će se najviše, zasigurno, tražiti benzinci sa 75 i 101 KS, od kojih nam se ovaj drugi mnogo više svidio. Vrh benzinske ponude je trocilindraš sa 130 KS, a tu je i dizelski model sa 102 KS. U vožnji se 208 pokazuje mnogo ugodnijim, veća širina i niže težište uz masu koja je podjednaka masi prethodnika itekako su se pozitivno odrazili na vozne značajke. Također, u bogatije opremljenim modelima može se birati način vožnje, a tu nam se posebno svidjelo kako automobil, odmah po pritisku tipke, vidljivo mijenja “karakter”, mnogo izraženije nego u, primjerice, 3008 i 508. Sve u svemu, 208 se vozi mnogo agilnije nego prethodnik, no još uvijek je u prvome planu komfor.

Foto: Peugeot

Naravno, 208 nije savršen, ima i on nekoliko nedostataka. Prvo, upravljač bi pri većim brzinama mogao biti malo izravniji. Drugo i važnije, prostranost u unutrašnjosti nije takva kakvu očekujete od novoga gradskog modela koji je među najvećima u klasi. Dizajnerski izričaj s dugim poklopcem motora ukrao je koji centimetar u unutrašnjosti tako pa je prostor straga i u prtljažniku, koji je s 265 litara čak manji nego u prethodniku, malo ispod prosjeka klase. No to je kompromis koji je Peugeot napravio i u modelu 508 – dizajn ispred prostranosti, stoga smo sigurni da će im se taj potez isplatiti. Prema reakcijama prolaznika u Portugalu sigurni smo u to, ne sjećamo se kada su se ljudi toliko okretali za nekim gradskim autom koji smo vozili.