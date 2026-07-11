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Nije fotomontaža ili AI: Ovaj 'BMW M3' širok je tri metra

Piše Autostart,
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Nije fotomontaža ili AI: Ovaj 'BMW M3' širok je tri metra
Foto: Youtube/Screenshoot
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Novi BMW model plijeni poglede svojim unikatnim izgledom!

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Na prvi pogled izgleda kao loše napravljena fotomontaža, ali ovaj automobil stvarno postoji i može voziti. Prednji kraj podsjeća na BMW M3 generacije G80, samo kao da je netko uzeo najkontroverzniji detalj tog modela i udvostručio ga. Umjesto dva golema "bubrega", ovdje su četiri. Zato je neobična kreacija dobila ime M32, iako s pravim BMW-om M3 ima vrlo malo veze.

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