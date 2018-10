Nije šala: Oni stvarno planiraju poroditi prvu bebu u - svemiru!

Premda zamisao o porođaju u svemiru zvuči kao zaplet iz nekoga znanstveno-fantastičnog filma, znanstvenici vjeruju da bi on za šest godina mogao postati realnost, pišu britanski mediji.

Tvrtka "SpaceLife origin" objavila je da planira poroditi prvu bebu u svemiru 2024. godine i da za to traži volontere, pišu britanski mediji.

Kees Mulder, direktor i osnivač tvrtke smatra da, ako čovječanstvo planira postati multiplanetarna vrsta, mora naučiti kako se razmnožavati u svemiru.

Spacelife Origin CEO Kees Mulder talks about how he wants to see a child born in space by 2024. #harvestsummit pic.twitter.com/SzL1gsIFCo