Eksperimentiranje dizajnom u svijetu automobila nije baš poželjno. To je razumljivo jer svi žele da se njihov auto svidi što većem broju kupaca, a tada je najlakše slijediti trendove i kopirati, malo druge proizvođače, a malo vlastite modele koji već postoje i koji su uspješni. Dizajn stalno evoluira, no rijetko kada ćete vidjeti auto koji potpuno odudara od trenutnih trendova. Jedan od takvih rijetkih modela je novi Hyundai Tucson.

Izgleda zaista 'svemirski', potpuno drugačije od onoga na što smo navikli, posebice na prednjem dijelu. Klasičnih svjetala zapravo nema, svjetla i maska čine jednu cjelinu, a Hyundai to naziva 'parametrijskim skrivenim svjetlima'. Jasno da je ovakvo rješenje omogućio napredak LED tehnologije i jasno da će se za Tucsonom okretati mnoge glave. Auto jednostavno privlači pažnju kao rijetko koji drugi model, no to ne znači da se svima sviđa. Ovakav dizajn mnoge će privući, ali i neke odbiti i to je rizik u koji je Hyundai svjesno ušao kada se odlučio za ovakav izgled. Dizajn 'prodaje' auto, a posebno ovako neobičan koji 'zapinje za oko'.

Iako je neobičan, nama se Tucson izuzetno sviđa. Još je atraktivniji uživo nego na slikama, a upadljiv nije samo sprijeda već i na stražnjem dijelu koji također ima nekonvencionalna svjetla. Ako pokušamo zaboraviti izgled, Hyundai Tucson najednom gubi predikat 'svemirskog' i postaje tipični praktični SUV sa svim vrlinama karakterističnima za ovu klasu. Tucson je tako vrlo praktičan i prostran automobil.

U unutrašnjosti koja je u testnom modelu vrlo bogato opremljena i izuzetno kvalitetno izrađena ni traga 'svemirskom' dizajnu. Iznutra je Tucson dizajnom tipični moderni Hyundai vrhunske ergonomije i dobrog izgleda. Sve je koncentrirano oko velikog dodirnog zaslona koji je lijepo uklopljen u armature i ne viri iznad njih. Novi digitalni instrumenti mogu se prilagođavati i mijenjati. Ponuda prostora za sve putnike je vrlo bogata, a raskošan je i prtljažnik u koji stane 546 litara.

Pogonski stroj u testnom automobilu je ono što bi većina kupaca u hrvatskoj najradije odabrala, snažniji dizel. On je elektrificiran mild hibrid tehologijom. U praksi to nećete previše primijetiti, a svakako dobro dođe dodatnih 12 kW iz električnog motora. Mild hibridni sustav pridonosi i manjoj potrošnji goriva. Testirani auto na testu je tako trošio 6,4 l/100 km u gradskoj vožnji što je odlično za ovako velik automobil.

Performanse su onakve kakve očekujete od dizelaša sa 136 KS. Ubrzanja i međuubrzanja su solidna, a snage je uvijek dovoljno na raspolaganju. Pohvale zaslužuje automatski mjenjač s dvostrukom spojkom i sedam brzina. Radi bolje od mnogih konkurentnih mjenjača. U vožnji je Tucson vrlo udoban pri laganoj vožnji, ali i iznenađujuće dobar kada pojurite kroz zavoje.

Iako cijena testnog modela to ne sugerira Tucson je i dalje među povoljnijim automobilima svoje klase. Testirani auto samo je razinu ispod najbogatijeg paketa opreme i to objašnjava višu cijenu. S istim motorom i mjenjačem može biti i tridesetak tisuća kuna jeftiniji i pritom još uvijek vrlo bogato opremljen. S osnovnim motorima cijena pada sve do 179.990 kuna i zato Tucson i dalje ostaje jedan od najjeftinijih i najisplativijih auta u klasi.



Važnija oprema Hyundai Tucson 1.6 CRDI ISG 136 7DCT Premium

alunaplatci 18", grijana prednja sjedala, grijan upravljač, prednji i stražnji parkirni senzori, dodirni zaslon 10,25", navigacija, digitalni instrumenti 10,25", dvozonski klima uređaj, bežični punjač za telefon, ambijentalno osvjetljenje...