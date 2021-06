Njemački regulator za zaštitu tržišnog natjecanja u petak je priopćio da je pokrenuo istragu Googleovog News showcasea, platforme koja vijesti čini dostupnima na Googleovoj internetskog stranici.

Suradnja s Googleom mogla bi biti privlačna za izdavače i druge medije te ponuditi potrošačima bolje usluge informiranja, stoji u priopćenju.

- Međutim, mora se osigurati da to ne dovede do diskriminacije među pojedinim izdavačima. Ni Googleova snažna pozicija u pristupu krajnjim potrošačima ne smije dovesti do potiskivanja konkurentskih ponuda izdavača ili drugih medija - stoji u priopćenju.

Google je krajem ožujka objavio da je sklopio ugovore o objavi sadržaja s više od 600 medijskih kuća u cijelom svijetu te je najavio da će za informativni program izdvojiti milijardu dolara.

Googleov jedini zahtjev je da izdavači osiguraju određenu količinu sadržaja dnevno, rekao je čelnik Googla zadužen za News Showcase Brad Bender, dodajući da bi financiranje trebalo pomoći medijskim kućama da zaposle novinare za uređenje sadržaja koji će biti uobličen u 'panele'.

Paneli će se objavljivati u Googleovim aplikacijama News i Discover, rekao je Bender.